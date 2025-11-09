Japão emite alerta de tsunami após terremoto de 6,7 graus de magnitude

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a região nordeste do Japão neste domingo, 9, segundo a Agência Meteorológica Japonesa (JMA). O epicentro foi localizado na costa da província de Iwate, e o tremor ocorreu às 17h03 no horário local (5h03 em Brasília).

O sismo alcançou intensidade 4 na escala sísmica japonesa — que vai até 7 e mede o nível de agitação do solo nas áreas afetadas. O tremor também foi sentido na província vizinha de Miyagi.

Como medida de precaução, as autoridades emitiram um alerta de tsunami, ainda que no nível mais baixo. A previsão é de ondas de até um metro, conforme informou a emissora pública NHK.

Terremoto de magnitude 6,7 atinge o Japão; país emite alerta de tsunami (USGS/Reprodução)

A primeira-ministra Sanae Takaichi alertou para o risco de réplicas e pediu cautela. "Por favor, prestem muita atenção à informação futura, já que o tsunami que chegar poderá ser maior do que o esperado", publicou em sua conta na rede social X. "Por favor, continuem atentos a fortes tremores", advertiu.

Localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, o Japão é uma das regiões mais sujeitas a terremotos no mundo. O país possui rígidos padrões de engenharia e sistemas de alerta para reduzir os impactos de eventos sísmicos.