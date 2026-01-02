Mundo

Terremoto atinge México e interrompe coletiva da presidente; veja vídeo

Tremor de 6,5 teve epicentro na costa de Guerrero e foi sentido na capital, Cidade do México; não há registro de vítimas ou danos até o momento

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13h01.

Última atualização em 2 de janeiro de 2026 às 13h05.

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o México na manhã desta sexta-feira, 2, às 7h58 no horário local (10h58 em Brasília), de acordo com o Serviço Sismológico Nacional (SSN). O tremor teve epicentro próximo à cidade de San Marcos, no estado de Guerrero, perto da costa do Pacífico, no sul do país.

O abalo, porém, foi sentido em várias regiões, inclusive na Cidade do México. Até o momento não há registro de mortes nem de danos materiais.

Segundo o SSN, o terremoto foi classificado como "severo", e o monitoramento segue ativo nas áreas afetadas. As autoridades acompanham a situação para identificar possíveis impactos.

Tremor interrompe coletiva da presidente do México

O tremor também interrompeu a tradicional entrevista coletiva matinal, a primeira do ano, da presidente Claudia Sheinbaum. Enquanto respondia a uma pergunta, a líder mexicana percebeu o abalo e comentou: "Ui, está tremendo".

Em seguida, deixou o púlpito e pediu calma aos presentes, enquanto jornalistas e assessores deixavam a sala por segurança, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

Mais tarde, Sheinbaum afirmou que entrou em contato com a governadora de Guerrero, Evelyn Salgado, e que o Conselho de Proteção Civil foi acionado. Segundo ela, até agora, não há indicação de danos graves.

Sheinbaum informou ainda que, na capital mexicana, um sobrevoo inicial realizado por helicópteros como parte do protocolo de emergência não identificou prejuízos.

Terremoto foi sentido com intesidade

No estado de Veracruz, a governadora Rocío Nahle relatou, por meio das redes sociais, que o terremoto foi sentido com intensidade em diversas localidades. A Defesa Civil estadual está avaliando a situação.

De acordo com a coordenação estadual de Proteção Civil, o tremor foi percebido em regiões como Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco e Coatzacoalcos. Até o momento, não foram constatados danos à infraestrutura estratégica, e as equipes seguem realizando vistorias preventivas.

(*) Com informações da agência EFE

