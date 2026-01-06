Invest

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet até as 20h

SBT News
SBT News

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07h53.

O concurso 2.956 da Mega-Sena sorteia, nesta terça-feira, 6, o prêmio de R$ 3,5 milhões.

As seis dezenas serão anunciadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo. O sorteio também será transmitido pelo Youtube.

As apostas podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas ou pela internet. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42.

Segundo dados da Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta de seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões.

Já com uma aposta com 20 dezenas, maior número permitido, as chances sobem para uma a cada pouco mais de 1,2 mil. A jogada, no entanto, custa mais de R$ 232 mil.

 

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsMega-Sena

