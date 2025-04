Terremoto de magnitude 5,2 atinge o sul da Califórnia

Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a cidade de San Diego, no sul da Califórnia, na manhã desta segunda-feira, 14, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O epicentro do terremoto foi localizado 4 quilômetros ao sul de Julian, no condado de San Diego, a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o México, detalhou o departamento. O fenômeno foi detectado por volta das 10h08, do horário local.

Além de San Diego, os tremores também foram registrados em outros locais do sul do estado, como Los Angeles e os condados de Orange.

Foram detectados sete tremores secundários em cinco minutos após o tremor inicial, incluindo dois de magnitude 3,0 e 3,5. Os impactos foram sentidos em Palm Springs, que foi palco do festival Coachella neste fim de semana, marcando um dos terremotos mais intensos da história recente, de acordo com informações da Fox News.

O terremoto também foi sentido na cidade mexicana fronteiriça de Tijuana, segundo relatos de usuários nas redes sociais.

Em um comunicado nas redes sociais, o gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, informou que estado está trabalhando com socorristas locais para avaliar os danos. Mas, não houve relatos de danos materiais ou de vítimas até o momento.