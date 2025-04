Trump se diz disposto a fazer algo 'drástico' para impedir que Irã tenha arma nuclear

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta segunda-feira, 14, que está disposto a fazer algo "drástico" para impedir que o Irã adquira armas nucleares, enfatizando que agiria dessa forma para defender "o mundo".

"Eles não podem ter uma arma nuclear, e temos que agir rápido porque estão perto de ter uma. Se tivermos que fazer algo drástico, faremos. E não estou fazendo isso por nós mesmos, mas pelo mundo. São pessoas radicalizadas, e não podem ter uma arma nuclear", disse Trump na Casa Branca ao lado do presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Os Estados Unidos e o Irã realizaram sua primeira rodada de negociações em Omã no sábado em busca de um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Teerã descreveu as conversas como "construtivas" e Washington como "positivas".

"Temos outra reunião no próximo sábado. Eu digo que é tempo demais. Tempo demais", enfatizou Trump, insistindo que Teerã deve "se livrar do conceito de armas nucleares" e argumentando que o país persa está fazendo o jogo deles "porque está acostumado a lidar com pessoas estúpidas" nos EUA.

O líder republicano assegurou ainda que quer que o Irã seja um "grande país", mas insistiu em uma premissa "básica": "Eles não podem ter uma arma nuclear. Ninguém pode ter uma", concluiu.

Antes dessas segundas negociações, o Irã está imerso em uma intensa atividade diplomática com as futuras visitas a Teerã do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, e do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, à Rússia, um de seus aliados mais próximos.