Terremoto de baixa magnitude é registrado na Bahia

Na manhã desta terça-feira (8), a Bahia foi novamente atingida por um tremor de terra, segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). O evento está sendo analisado pelo Centro de Sismologia da USP.

O abalo sísmico ocorreu às 6h48 (horário de Brasília) no município de Uauá, localizado no norte do estado. A magnitude registrada foi de 2,3 graus na Escala Richter, o que classifica o tremor como de baixa intensidade.

Este é o segundo terremoto a ser registrado no estado da Bahia em abril de 2025. O primeiro ocorreu na última terça-feira (1º), em Andorinha, com magnitude de 1,5. Embora os abalos sísmicos de baixa magnitude não sejam raros no Brasil, especialmente no Nordeste, a RSBR destaca que esses fenômenos continuam a ser monitorados, pois podem gerar desconforto à população local.

O que dizem os especialistas?

De acordo com a RSBR, tremores de terra de magnitude abaixo de 3,0 são comuns em diversas regiões do país, principalmente no Nordeste. Embora raramente causem danos significativos, é importante que a população se mantenha atenta a novos registros e que as autoridades de segurança sigam monitorando a atividade sísmica na região.