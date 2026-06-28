A Califórnia está mais perto de um grande terremoto? Estudo traz novo alerta

A tensão acumulada nas falhas de San Andreas e San Jacinto, no sul da Califórnia, atingiu o maior nível dos últimos mil anos, segundo um estudo publicado na revista científica Journal of Geophysical Research: Solid Earth. A pesquisa utilizou modelos computacionais para reconstruir cerca de um milênio de atividade sísmica e estimar a quantidade de energia atualmente armazenada nos dois sistemas geológicos.

Apesar dos resultados, os pesquisadores ressaltam que o trabalho não representa uma previsão de terremoto e não estabelece qualquer data para um possível grande evento sísmico. O principal objetivo é compreender a evolução das tensões nas falhas e reforçar a necessidade de planejamento e preparação.

Estudo aponta acúmulo histórico de tensão nas falhas da Califórnia

A falha de San Andreas é uma das estruturas geológicas mais conhecidas do planeta. Com aproximadamente 1,3 mil quilômetros de extensão, ela marca o limite entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte e foi responsável por terremotos históricos, como o que devastou San Francisco em 1906.

Segundo o estudo, parte da energia acumulada nas falhas alcançou níveis inéditos em toda a reconstrução dos últimos mil anos. Os cálculos foram obtidos por meio de um modelo que simulou o acúmulo e a liberação de tensão ao longo do tempo, utilizando evidências geológicas, como sedimentos deslocados e anéis de crescimento de árvores.

Os autores destacam que os resultados são estimativas baseadas em modelos científicos e dependem de fatores como velocidade de deslocamento das falhas, profundidade dos segmentos travados e características das rochas.

Pesquisadora descarta previsão de data para o "Big One"

A geofísica Liliane Burkhard, da Universidade de Berna, responsável pelo estudo, afirma que os resultados não permitem prever quando ocorrerá um grande terremoto.

Segundo ela, o fato de as falhas estarem altamente tensionadas não significa que um rompimento seja iminente nem estabelece uma contagem regressiva para o chamado "Big One", nome popular dado ao grande terremoto esperado há décadas na Califórnia.

A pesquisadora ressalta que a principal conclusão do estudo é a necessidade de incluir cenários envolvendo as duas falhas nos planos de prevenção, com atenção à infraestrutura, edifícios, rodovias, redes de abastecimento de água e sistemas de energia.

O estudo também esclarece que os terremotos registrados recentemente na Venezuela, no Japão e no norte da Califórnia não modificam significativamente o cenário identificado pelos modelos.

Cajon Pass é apontado como área de maior atenção

O estudo concentra atenção especial no Cajon Pass, região localizada a menos de 100 quilômetros de Los Angeles, onde a parte sul da falha de San Andreas se aproxima da parte norte da falha de San Jacinto.

De acordo com os pesquisadores, esse trecho pode funcionar como uma barreira ou como uma ligação entre os dois sistemas durante um grande terremoto. Quando os níveis de tensão dos dois lados se tornam semelhantes, aumenta a possibilidade de um rompimento se propagar de uma falha para a outra.

Os modelos indicam que essa diferença de tensão em San Andreas está diminuindo, o que cria condições físicas que poderiam facilitar um rompimento conjunto. Ainda assim, os cientistas reforçam que isso representa apenas uma possibilidade geológica e não significa que esse cenário vá ocorrer.

Possível terremoto poderia atingir área maior

Caso um rompimento consiga atravessar o Cajon Pass, os pesquisadores estimam que um terremoto poderia atingir magnitude entre 7,4 e 7,8, afetando uma área mais ampla do sul da Califórnia do que um evento restrito a apenas uma das falhas.

O estudo relembra que existem registros históricos dos dois comportamentos. O primeiro é o terremoto de Fort Tejon, em 1857, parou na região do Cajon Pass. Já o terremoto de Wrightwood, em 1812, pode ter atravessado a área e envolvido as duas falhas.

Em um dos segmentos analisados da falha de San Jacinto, a tensão atingiu 3,6 megapascais, o maior valor registrado em toda a reconstrução histórica. Na San Andreas, outro trecho alcançou 2,8 megapascais, também acima dos níveis anteriores.