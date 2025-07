Tempestade Flossie se transforma em furacão perto da costa do México; vídeos

A tempestade tropical Flossie se transformou na segunda-feira, 30, em furacão perto da costa do Pacífico mexicano, onde se espera que provoque chuvas intensas, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

O instituto meteorológico informou em seu boletim mais recente que Flossie está localizada a 280 quilômetros do porto de Manzanillo, no estado mexicano de Colima. Acrescentou que o furacão apresenta ventos máximos sustentados de 120km/h e avança a 17km/h.

Así se desgajó parte del cerro en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Pie de la Cuesta. El derrumbe, provocado por las intensas lluvias de la tormenta tropical "Flossie", bloqueó parcialmente la vialidad y generó una larga fila de vehículos varados. Videos:… pic.twitter.com/pVmXJbTV7q — La Silla Rota (@lasillarota) June 30, 2025

Espera-se que Flossie se desloque paralelamente à costa do Pacífico até se afastar do território mexicano, motivo pelo qual são previstas chuvas nos estados de Michoacán, Guerrero, Colima e em algumas regiões de Jalisco e Oaxaca.

“As precipitações podem causar deslizamentos de terra, aumento no nível de rios e córregos, além de transbordamentos e inundações em áreas baixas dos estados mencionados”, afirmou a Comissão Nacional da Água (Conagua) em comunicado.

Embora não se preveja um impacto direto de Flossie, a presidente Claudia Sheinbaum pediu no domingo à população que “redobre os cuidados”, em mensagem publicada nas redes sociais.

Há 11 dias, o impacto do furacão Erick na costa do Pacífico causou a morte de duas pessoas.

O México sofre todos os anos com o impacto de ciclones, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, normalmente entre maio e novembro.