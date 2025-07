EUA registram 'baixa histórica' ​​em migrantes interceptados na fronteira mexicana

Em junho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alcançou uma nova "mínima histórica" no número de migrantes interceptados na fronteira com o México, com 6.070 detenções, segundo informou o Departamento de Segurança Interna (DHS). Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump intensificou a fiscalização na região, com o envio de pelo menos 1.500 militares para reforçar a segurança e uma política migratória mais rigorosa.

Durante o governo do ex-presidente Joe Biden, as travessias ilegais na fronteira haviam diminuído significativamente nos últimos meses de seu mandato. Contudo, com o retorno de Trump à presidência, o número de detidos aumentou consideravelmente. Em comparação, os dois primeiros dias de junho do ano passado registraram mais de 7.000 detenções, o que representa uma diminuição de 15% em relação ao mês de março, quando o número de migrantes interceptados foi mais elevado.

Menor número de detidos em 25 anos

O DHS comemorou o número mais baixo de interceptações em um único dia em 25 anos, com apenas 137 pessoas detidas no dia 28 de junho. Esse resultado foi destacado como uma grande vitória na implementação das políticas rígidas de fronteira do governo Trump.

Em termos nacionais, a patrulha de fronteira interceptou 8.039 pessoas, estabelecendo um marco também no número de detidos em solo americano. A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) registrou o número mais baixo de detenções em sua história, com 25.243 prisões no total, incluindo aquelas feitas nas fronteiras marítimas e aeroportos.

Essa queda nos números de migração irregular reflete a política de fronteira implementada por Trump, que também inclui a decisão de não liberar nenhum migrante interceptado, nem mesmo aqueles que buscam asilo. "Os números não mentem", afirmou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, enfatizando que a mensagem do governo é clara: "A fronteira está fechada para quem infringe a lei".