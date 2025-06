Musk x Trump: como briga entre magnatas pode virar um pesadelo para o presidente americano

A relação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk, dois dos homens mais poderosos do mundo, entrou em uma fase de turbulência.

Desde que Musk usou seu perfil no X (antigo Twitter) para chamar o principal projeto legislativo da atual gestão Trump de “abominação nojenta”, a dinâmica entre os dois deixou de ser marcada por elogios públicos para revelar sinais de desgaste.

A crítica de Musk mirava o chamado One Big Beautiful Bill, um pacote de corte de impostos e gastos aprovado pela Câmara e considerado a principal vitrine econômica de Trump. “Vergonha para quem votou nisso: vocês sabem que erraram”, escreveu o empresário. O tom duro dominou o noticiário político e surpreendeu até mesmo aliados da Casa Branca.

Diferente do que costuma fazer quando é atacado, Trump manteve o silêncio. Enquanto Musk convocava seus mais de 200 milhões de seguidores a pressionar o Congresso contra o projeto, o presidente repostava, sem comentários, uma mensagem antiga de agradecimento de Musk no Truth Social.

Uma briga de gigantes

À imprensa, a secretária de imprensa Karoline Leavitt adotou um discurso contido: “O presidente já sabia a posição de Elon sobre o projeto. Isso não muda sua opinião. Esta é uma grande e bela lei, e ele mantém seu apoio”, declarou à Fox News.

Nos bastidores, porém, o clima é outro. De acordo com fontes ouvidas pelo Wall Street Journal, Trump está frustrado com a postura recente de Musk. Um funcionário do alto escalão da Casa Branca afirmou que o presidente não entendeu por que o bilionário intensificou os ataques mesmo após meses de colaboração direta no governo.

A decisão recente de retirar a indicação de Jared Isaacman, aliado de Musk, para chefiar a Nasa também teria aumentado o atrito. Musk teria se queixado a pessoas próximas de ter investido “centenas de milhões” para apoiar Trump na eleição, e em troca viu seu indicado ser descartado, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto.

O histórico de colaboração entre os dois inclui a atuação de Musk como conselheiro informal da Casa Branca e sua liderança no Departamento de Eficiência Governamental (Doge). Ao se despedir do cargo, foi homenageado por Trump no Salão Oval, em uma cerimônia descrita como calorosa. Mas, segundo o WSJ, divergências vêm se acumulando nos bastidores, especialmente em relação à política comercial da gestão e, agora, ao megaprojeto fiscal.

Musk incomodado

Musk, dono da Tesla e da SpaceX, já havia expressado incômodo com o projeto anteriormente, principalmente por conta de dispositivos que afetam os incentivos fiscais para veículos elétricos, um ponto sensível para seus negócios. Com a rejeição de Isaacman, que tem laços estreitos com a SpaceX, Musk se sentiu ainda mais à vontade para subir o tom, de acordo com o Wall Street Journal.

Apesar das críticas, Musk evitou mencionar Trump diretamente, o que pode indicar uma tentativa de manter canais abertos. Trump, por sua vez, resiste em transformar o embate em uma disputa pública, possivelmente para preservar uma figura que ainda vê como estratégica. “É cedo para saber como essa relação vai evoluir”, disse um funcionário da Casa Branca ao WSJ. “Trump pode perdoar, mas não esquece.”

A ofensiva de Musk animou setores do Partido Republicano mais críticos ao projeto. Mas, até agora, a base de apoio de Trump no Congresso se mantém firme. Com a oposição unificada dos democratas, mesmo pequenas dissidências republicanas podem ameaçar o avanço da proposta no Senado, que ainda precisa ajustar o texto antes da meta de sanção presidencial até 4 de julho.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmou ao WSJ ter ficado surpreso com a guinada de Musk. Segundo ele, os dois conversaram de forma cordial na véspera dos ataques, o que tornou a virada ainda mais desconcertante. “Vinte e quatro horas depois, ele muda completamente de posição. Me pegou desprevenido.”

Por ora, Trump opta pela cautela. Mas, como destaca o Business Insider, o histórico do presidente sugere que o silêncio pode não durar. E a relação com Musk, construída com afinidade pública e interesses privados, enfrenta agora seu maior teste.