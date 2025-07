Tarifa de Trump: quanto o Brasil depende das exportações para os EUA — e vice-versa? Veja respostas

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas a participação americana na balança comercial brasileira está abaixo de 20% do total, mostram dados do governo brasileiro.

Produtos dos EUA representam cerca de 16% do total importado pelo Brasil. De janeiro a julho deste ano, o país importou US$ 135 bilhões em itens, e US$ 21,6 bilhões vieram dos EUA.

Nas exportações, o Brasil vendeu 20 bilhões em mercadorias aos EUA, cerca de 12% do total das exportações brasileiras, que somaram US$ 165 bilhões, no mesmo período.

O presidente dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira, 9, uma tarifa extra de importação de 50% para os produtos brasileiros.

Ele disse que a taxa se deve aos processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra redes sociais americanas, além de citar práticas comerciais brasileiras que considera prejudiciais aos EUA. A medida entra em vigor em 1º de agosto e ainda pode ser negociada.

Leia aqui a íntegra da carta

Veja abaixo uma série de perguntas e respostas sobre o comércio entre Brasil e EUA.

Como é a balança comercial Brasil-Estados Unidos?

De janeiro deste ano até agora, o Brasil vendeu US$ 20 bilhões em produtos aos EUA, e comprou US$ 21,6 bilhões em itens americanos. Assim, os EUA tiveram superávit de US$ 3,2 bilhões na balança comercial. Os dados são da plataforma Comex Stat, do governo brasileiro.

O que o Brasil compra dos Estados Unidos? Quais são os dez produtos que o Brasil mais importa?

Segundo a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham), os principais itens da pauta de importações brasileiras aos EUA são:

Motores e máquinas não elétricos

Óleos combustíveis

Óleos brutos de petróleo

Aeronaves e suas partes

Polímeros de etileno, em formas primárias

Medicamentos, incluindo veterinários

Medicamentos e produtos farmacêuticos

Carvão

Instrumentos e aparelhos de medição, verificação, análise e controle

Máquinas de processamento de dados

O que o Brasil mais exporta aos EUA?

Os principais itens vendidos pelo Brasil são:

Óleos brutos de petróleo

Produtos semiacabados de ferro ou aço

Aeronaves e suas partes

Café não torrado

Ferro-gusa, e ferro-ligas

Óleos combustíveis de petróleo

Celulose

Equipamentos de engenharia civil

Sucos de frutas ou de vegetais

Carne bovina

Qual a taxa de importação cobrada do Brasil para os Estados Unidos?

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a tarifa média real de importação cobrada pelo Brasil para produtos americanos foi de 2,7% em 2023.

Quem compra mais: Estados Unidos do Brasil ou Brasil dos Estados Unidos?

O Brasil compra mais produtos dos EUA. Os americanos tiveram superávit de US$ 1,6 bilhão na balança comercial entre janeiro e julho, segundo dados da plataforma Comex Stat, do governo brasileiro.

Qual a porcentagem dos EUA na importação do Brasil?

Qual o peso das exportações dos Estados Unidos para o Brasil?

Os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. De janeiro a julho deste ano, o Brasil vendeu 20 bilhões em mercadorias aos EUA, cerca de 12% do total das exportações brasileiras, que somaram US$ 165 bilhões.

O que o Brasil deve para os Estados Unidos?

O Brasil tem dívidas com diversos bancos, empresas e investidores americanos, mas elas estão em situação de normalidade. Ou seja, o país não tem dívidas em atraso com os credores ou precisa de ajuda para honrar os compromissos.

A Argentina, por exemplo, não tem conseguido pagar suas dívidas e precisou pedir empréstimos com o FMI para quitar o que devia.

O país vende títulos de dívida no exterior, e se compromete a pagar por eles em prazos determinados. Além disso, o Brasil compra títulos de dívida emitidos pelos Estados Unidos, que funcionam da mesma forma.

Quais estados brasileiros serão mais afetados pelas tarifas de Trump?

De acordo com dados da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham), o estado de São Paulo é o maior exportador brasileiro para os EUA. No primeiro trimestre de 2025, o estado representou 31% das vendas brasileiras aos americanos. Os itens mais enviados foram sucos de frutas, especialmente de laranja, aeronaves e combustíveis.

Em seguida, vem o Rio de Janeiro, forte exportador de petróleo e aço, seguido por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Como vai funcionar a cobrança de Trump?

Trump disse que todos os produtos brasileiros vendidos aos EUA serão taxados em 50%. Assim, se um item custa US$ 100, por exemplo, terá de pagar US$ 50 ao governo americano, ao passar pela alfândega de lá.

Quando as tarifas de Trump entrarão em vigor?

Trump disse na carta que as tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto. No entanto, para que elas passem a valer de fato ainda é preciso que Trump assine uma ordem executiva ou outro documento oficial, o que ainda não foi feito. Assim, há espaço para negociações.

A tarifa de Trump ainda pode ser revista?

Sim. Trump disse na carta que as tarifas poderão ser reduzidas ou aumentadas, a depender de decisão dele.

A nova tarifa se sobrepõe a outras taxas já cobradas?

Ainda há dúvida. Na carta, Trump diz que as novas taxas serão cobradas 'separadamente' de outras tarifas setoriais, como a cobrança de 50% pelo aço.

No entanto, em outras ocasiões, o presidente evitou a acumulação de tarifas por país e produto. A questão só será esclarecida quando uma ordem executiva sobre o tema for publicada.