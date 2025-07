São Paulo, Rio e Minas Gerais serão os estados mais afetados por tarifas de Trump; veja lista

A nova tarifa de importação contra o Brasil, anunciada pelo presidente americano Donald Trump na quarta-feira, 9, afetarão mais os estados do Sudeste e do Sul, pois eles são os maiores vendedores de produtos para os Estados Unidos.

De acordo com dados da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham), o estado de São Paulo é o maior exportador brasileiro para os EUA.

No primeiro trimestre de 2025, o estado representou 31% das vendas brasileiras aos americanos. Os itens mais enviados foram sucos de frutas, especialmente de laranja, aeronaves e combustíveis.

Em seguida, vem o Rio de Janeiro, forte exportador de petróleo e aço, seguido por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Veja a lista abaixo.

1. São Paulo

31% das exportações

US$ 3 bilhões

Principais produtos: suco de frutas, aeronaves e óleos combustíveis.

2. Rio de Janeiro

17,8% das exportações

US$ 1,7 bilhão

Principais produtos: petróleo bruto, ferro e aço semi-acabado e combustíveis de petróleo

3. Minas Gerais

11,6% das exportações

US$ 1,1 bilhão

Principais produtos: Café, ferro-gusa e carne bovina

4. Espírito Santo

8,1% das exportações

US$ 784,1 milhões

Principais produtos: ferro e aço semi-acabados, cal, cimento e materiais de construção e celulose

5. Rio Grande do Sul

4,8% das exportações

US$ 466 milhões

Principais produtos: máquinas elétricas, celulose e tabaco

Por onde saem as exportações dos EUA

A Amcham indicou ainda os principais pontos de saída das exportações brasileiras rumo aos EUA. Veja a lista:

1. Porto de Santos (SP) - 31.1% do total

2. Porto de Itaguaí (RJ) - 11,7%

3. Porto do Rio de Janeiro (RJ) - 8,2%

4. Porto de Vitória (ES) - 7,2%

5. Aeroporto de Guarulhos (SP) - 4,2%

Entenda a nova tarifa de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira, 9, uma tarifa extra de importação de 50% para os produtos brasileiros. Ele disse que a taxa se deve aos processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra redes sociais americanas.

A medida entra em vigor em 1º de agosto, e ainda pode ser negociada. A carta foi publicada na rede Truth Social e endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS a plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado brasileiro de mídia social), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Mercadorias levadas a outros países para escapar dessa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta", disse Trump.

A resposta de Lula a Trump

Em um post na rede social X, o presidente Lula respondeu a Trump. Ele disse que o Brasil é um país soberano e que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica."

A Lei de Reciprocidade foi aprovada pelo Congresso do Brasil em abril. Ela permite ao governo brasileiro retaliar tarifas impostas por outros países. Após o anúncio das medidas, parlamentares governistas passaram a defender o uso dessa lei.

O presidente Lula disse ainda que o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro é "de competência apenas da Justiça Brasileira" e que as empresas americanas precisam seguir a lei do país.