Gleisi associa Tarcísio e Bolsonaro a tarifas e diz que é hora de separar 'patriotas de traidores'

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) associou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, potencial presidenciável, à tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Quem está colocando ideologia acima dos interesses do país é o governador Tarcísio e todos os cúmplices de Bolsonaro que aplaudem o tarifaço de Trump contra o Brasil. Pensam apenas no proveito político que esperam tirar da chantagem do presidente dos EUA, porque nunca se importaram de verdade com o país e o povo”, afirmou Gleisi.

A deputada classificou a medida como “o maior ataque já feito ao Brasil em tempos de paz” e afirmou que a decisão do republicano tem motivações políticas, com objetivo de interferir no cenário interno brasileiro em defesa de Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

“Estamos diante de um movimento que visa não apenas enfraquecer nossa economia, mas desestabilizar a democracia brasileira. É a continuação do golpe pelo qual Bolsonaro responde no STF, agora com apoio externo, por meio de tarifas impostas por um país estrangeiro. É nessa hora que uma nação distingue os patriotas dos traidores”, disse.

A fala da ministra ocorre no momento em que o governo avalia eventuais contramedidas, enquanto parlamentares da base pressionam por uma resposta. Nos bastidores, a avaliação é que o Palácio do Planalto pode aderir à Lei da Reciprocidade.

Responsabilizado por Gleisi, o governador de São Paulo criticou Lula ao comentar a medida de Trump, afirmando que seria um resultado da condução do presidente que teria colocado sua ideologia acima da economia.

"Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás de Bolsonaro", escreveu Tarcísio nas redes sociais.

Cronologia da crise

Veja a cronologia da crise diplomática

7 de julho

11h46 - O presidente dos EUA, Donald Trump, sai em defesa de Jair Bolsonaro em sua rede social, a Truth Social. Trump fala em “perseguição” e “caça às bruxas” e diz que o Brasil faz uma “coisa terrível” no tratamento dado ao ex-presidente.