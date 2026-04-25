Suspeito é detido após tiros em jantar com Trump nos EUA; como tudo aconteceu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o hotel Washington Hilton e retornou à Casa Branca na noite deste sábado, 25, após um incidente com disparos nas proximidades do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Segundo autoridades, um suspeito foi detido, e o presidente não ficou ferido.

O FBI confirmou ao The New York Times que o caso é tratado como um “incidente com tiros” ocorrido próximo a uma área de triagem de segurança do hotel. A equipe de resposta da agência foi acionada, e o suspeito foi levado sob custódia.

O episódio começou poucos minutos após o início do jantar. Relatos de jornalistas presentes indicam que um agente do Serviço Secreto gritou “tiros disparados”, enquanto agentes armados correram em direção ao salão. Dentro do espaço, convidados se abaixaram sob mesas e cadeiras ao ouvirem os sons.

No palco, agentes de segurança sacaram armas e retiraram rapidamente Trump e a primeira-dama, Melania Trump. O vice-presidente, J. D. Vance, e integrantes do gabinete também foram escoltados para fora do local por suas equipes de segurança.

A confusão se estendeu para os corredores do hotel. Conforme o The New York Times, testemunhas relataram gritos, pessoas correndo para saídas de emergência e agentes com armas circulando pelo prédio. Parte dos convidados foi orientada a permanecer no local enquanto o perímetro era isolado pelas forças de segurança.

Autoridades informaram que o atirador foi contido por agentes de segurança nas proximidades do ponto de controle de entrada do evento. Até o momento, não há confirmação sobre o estado de possíveis vítimas.

Após o incidente, Trump se manifestou nas redes sociais, elogiou a atuação das forças de segurança e afirmou que o responsável foi detido. Ele também indicou que pretende conceder uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

Mesmo com a retirada do presidente, parte do evento foi retomada. Um anúncio no salão informou que o jantar seria retomado, embora com menor presença de convidados. Muitos deixaram o local após o ocorrido.

O jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca reúne jornalistas que cobrem o governo americano, além de autoridades e integrantes do alto escalão. Entre os presentes estavam membros do gabinete, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, e o diretor do FBI, Kash Patel.

Desde a criação do evento, em 1924, todos os presidentes participaram ao menos uma vez, com exceção de Trump, que optou por não comparecer durante seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, e também no ano passado, em meio a um relacionamento conturbado com a imprensa.

Em março, o presidente confirmou presença na edição deste ano. Segundo ele, a decisão também está ligada ao reconhecimento, por parte de setores da mídia, de sua atuação no governo.

O Washington Hilton, onde ocorreu o evento, já foi palco de um atentado contra um presidente dos Estados Unidos. Em 1981, Ronald Reagan sofreu uma tentativa de assassinato do lado de fora do mesmo hotel.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do caso. O presidente deve se pronunciar oficialmente nas próximas horas.