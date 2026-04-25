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Casa Branca diz que discurso de Trump em jantar da imprensa será 'muito divertido'

Presidente dos Estados Unidos volta ao evento após anos de ausência

Donald Trump deve participar do jantar da imprensa em Washington neste sábado, após anos sem comparecer ( Chip Somodevilla/Getty Images)

Donald Trump deve participar do jantar da imprensa em Washington neste sábado, após anos sem comparecer ( Chip Somodevilla/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 25 de abril de 2026 às 14h05.

Última atualização em 25 de abril de 2026 às 14h06.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve fazer um discurso “muito divertido” no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca neste sábado, segundo afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, na sexta-feira.

De acordo com Leavitt, a participação ocorre em um momento simbólico, com as comemorações dos 250 anos da independência americana. Ela destacou que será a primeira vez que Trump comparece ao evento após anos de ausência e disse que a fala do presidente terá um tom leve. “Seu discurso será muito divertido, garanto a vocês”, afirmou a porta-voz.

Organizado anualmente em Washington, o jantar reúne jornalistas responsáveis pela cobertura da Presidência, além de autoridades, empresários e representantes da sociedade, e é tradicionalmente marcado por discursos e celebrações ligadas à liberdade de imprensa.

Desde a criação do evento, em 1924, todos os presidentes participaram ao menos uma vez, com exceção de Trump, que optou por não comparecer durante seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, e também no ano passado, em meio a um relacionamento conturbado com a imprensa.

Em março, o presidente confirmou presença na edição deste ano. Segundo ele, a decisão também está ligada ao reconhecimento, por parte de setores da mídia, de sua atuação no governo — após críticas feitas anteriormente. Trump afirmou que pretende contribuir para que a edição seja uma das mais marcantes da história do evento.

Diferentemente de anos anteriores, o jantar não contará com um comediante responsável por satirizar o presidente e a imprensa. A atração confirmada é o mentalista Oz Pearlman.

O evento acontece em um contexto de tensão entre o governo e veículos de comunicação. Trump tem intensificado críticas à cobertura da guerra no Irã e move ações judiciais por difamação contra empresas jornalísticas.

Considerado um dos principais eventos sociais da capital americana, o jantar também enfrenta críticas recorrentes relacionadas ao seu caráter e à proximidade entre imprensa e poder político.

  • Com informações da agência EFE
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