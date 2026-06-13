Suíça vai votar no domingo projeto que prevê 'limitar' população

A Suíça realiza neste domingo um referendo que pode impor limites ao crescimento populacional e endurecer as regras de entrada de estrangeiros.

A consulta ocorre após a população suíça crescer cerca de 10% na última década, ultrapassando 9,1 milhões de habitantes no fim de 2025. Pela primeira vez, o país passou a registrar mais pessoas com mais de 65 anos do que jovens com menos de 20.

Atualmente, aproximadamente 41% da população tem origem migratória, enquanto cerca de um terço dos residentes permanentes nasceu fora do país. Estima-se que 1,4 milhão de cidadãos da União Europeia vivam na Suíça, além de outros 340 mil trabalhadores que atravessam diariamente as fronteiras para trabalhar no território suíço.

Cenário dividido

Pesquisas de opinião indicam um cenário dividido entre os eleitores. Um levantamento recente aponta que 52% dos entrevistados pretendem rejeitar a proposta, enquanto 45% demonstram apoio à criação de um limite populacional.

Principal defensor da iniciativa, o partido de direita SVP argumenta que o crescimento acelerado da população tem pressionado os serviços públicos, elevado os preços dos aluguéis e dificultado o acesso ao mercado de trabalho.

Por outro lado, empresas e entidades do setor produtivo alertam para possíveis impactos negativos da medida na economia. A associação Economiesuisse, que reúne grandes companhias como Amazon Web Services, Roche, Google e Johnson & Johnson, sustenta que a prosperidade do país depende da abertura econômica e do acesso à mão de obra qualificada proveniente da Europa.

Executivos de grandes grupos também manifestaram preocupação. O CEO da Nestlé, Philipp Navratil, afirmou à CNBC que a atratividade da Suíça para investimentos está diretamente associada à estabilidade regulatória e à disponibilidade de talentos. Já o presidente do UBS, Sergio Ermotti, também à emissora, avaliou que restringir a imigração não solucionaria os desafios estruturais enfrentados pelo país.

Economistas alertam que um eventual fim da livre circulação de pessoas com a União Europeia poderia provocar escassez de trabalhadores, aumento de custos para empresas e perda de competitividade da economia suíça. Há ainda receios de que a medida comprometa acordos bilaterais que garantem às empresas do país acesso privilegiado ao mercado europeu.

Pela proposta em votação, o governo seria obrigado a adotar medidas para conter o crescimento populacional até 2050. Caso a população ultrapasse 9,5 milhões de habitantes nesse período, as regras migratórias seriam endurecidas, com restrições iniciais a programas de asilo e reunificação familiar. Se o número de residentes superar 10 milhões, a iniciativa prevê inclusive o fim do acordo de livre circulação de pessoas entre a Suíça e a União Europeia.