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Filho de Trump compartilha acusação de fraude eleitoral contra Lula no Brasil

Donald Trump Jr. repercutiu publicação de Martin De Luca que questiona a prorrogação da votação e compara Lula a Nicolás Maduro

Donald Trump Jr., filho do presidente americano, compartilhou publicação que compara Lula a Nicolás Maduro. (David Becker/Getty Images)

Donald Trump Jr., filho do presidente americano, compartilhou publicação que compara Lula a Nicolás Maduro. (David Becker/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10h40.

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RESUMO ＋

Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, compartilhou uma publicação de Martin De Luca que acusa o governo brasileiro de manipular as eleições de 2026 e compara Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Nicolás Maduro. O texto questiona a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, de prorrogar o horário de votação no segundo turno. Ao repercutir a publicação, Trump Jr. criticou a reação da imprensa americana.

O empresário Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou uma publicação que acusa o governo brasileiro de manipular as eleições presidenciais de 2026 e compara o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Nicolás Maduro.

O texto foi publicado por Martin De Luca na rede social X e questiona a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar o horário de votação no segundo turno das eleições, realizado no domingo, 25.

De Luca argumenta que a decisão deveria ter sido tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e levanta suspeitas sobre a atuação de Zanin, que foi advogado de Lula antes de assumir uma cadeira no STF.

As acusações apresentadas na publicação não vêm acompanhadas de provas de fraude eleitoral.

Ao compartilhar a mensagem, Trump Jr. criticou o que considera uma reação desigual da imprensa americana a decisões de governos de diferentes orientações políticas.

"Se um governo conservador no Brasil fizesse isso, todos na grande imprensa americana perderiam a cabeça, mas acho que estão escolhendo ficar em silêncio porque é tudo pela causa", escreveu o empresário, em tradução livre.

Publicação compartilhada compara Lula a Nicolás Maduro

Na publicação, De Luca questiona a prorrogação do horário de votação e afirma que Lula teria recorrido diretamente ao STF, sem aguardar uma decisão do TSE.

Ele também menciona o fato de Cristiano Zanin ter atuado como advogado de defesa de Lula antes de ser indicado ao Supremo.

De Luca classifica a situação como uma suposta manipulação eleitoral e questiona se a comunidade internacional reconheceria o resultado da votação.

Ao final da mensagem, o autor compara Lula ao presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"O desespero chegou a um ponto em que hoje é o dia em que a máscara cai completamente e Lula se torna o próximo Nicolás Maduro?", escreveu De Luca, em tradução livre.

A comparação é uma avaliação do autor da publicação e não demonstra irregularidade no resultado eleitoral.

Prorrogação da votação foi alvo de críticas

A decisão de ampliar o horário de votação ocorreu após relatos de dificuldades na oferta de transporte público para eleitores durante o segundo turno.

A medida foi questionada por Flávio Bolsonaro (PL), derrotado por Lula na disputa presidencial. O senador afirmou que não reconheceria o resultado e que pediria a anulação das eleições.

Lula foi reeleito presidente no domingo, 25.

'Perguntas frequentes'

O que Donald Trump Jr. disse sobre as eleições brasileiras? ＋

O filho do presidente americano compartilhou uma publicação de Martin De Luca que questiona a prorrogação do horário de votação e acusa o governo brasileiro de manipulação eleitoral. Trump Jr. também criticou a reação da imprensa americana.

Quem comparou Lula a Nicolás Maduro? ＋

A comparação foi feita por Martin De Luca em uma publicação compartilhada por Donald Trump Jr. O empresário não escreveu diretamente a comparação na mensagem apresentada.

Por que a votação foi prorrogada no segundo turno? ＋

A prorrogação ocorreu após relatos de dificuldades na oferta de transporte público para eleitores. A decisão foi tomada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF.

A publicação compartilhada por Trump Jr. comprova fraude nas eleições? ＋

Não. O texto apresenta acusações e questionamentos sobre a decisão judicial, mas não fornece provas de fraude eleitoral.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Donald Trump

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