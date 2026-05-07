Seul reafirma diálogo após mudança constitucional da Coreia do Norte

A Presidência da Coreia do Sul afirmou nesta quinta-feira, 7, que continuará defendendo a coexistência pacífica na península coreana, mesmo após a Coreia do Norte alterar sua Constituição e retirar qualquer referência à reunificação entre os dois países.

A mudança foi identificada na nova versão da Constituição norte-coreana, revisada pela AFP na quarta-feira. Até então, o texto afirmava que o governo de Pyongyang buscava “a reunificação da pátria”.

Em comunicado, o gabinete do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, informou que avaliará “de forma ampla” as alterações promovidas pelo regime norte-coreano.

“Com base em uma extensa revisão, o governo promoverá consistentemente a política de coexistência pacífica na península coreana”, afirmou a Presidência.

Sul mantém discurso conciliador

A Constituição sul-coreana continua prevendo o compromisso com uma reunificação pacífica da península. As duas Coreias seguem tecnicamente em guerra, já que o conflito entre 1950 e 1953 terminou apenas com um armistício, e não com um tratado de paz definitivo.

Lee Jae Myung tem adotado uma postura mais conciliadora em relação ao Norte desde o início de seu governo, defendendo a retomada do diálogo sem condições prévias.

Apesar disso, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, declarou em fevereiro que Pyongyang “não tem nada para conversar” com Seul.