Seul reafirma diálogo após mudança constitucional da Coreia do Norte

Coreias: Seul reafirmou política de paz após Pyongyang retirar meta de reunificação da Constituição (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 7 de maio de 2026 às 08h50.
A Presidência da Coreia do Sul afirmou nesta quinta-feira, 7, que continuará defendendo a coexistência pacífica na península coreana, mesmo após a Coreia do Norte alterar sua Constituição e retirar qualquer referência à reunificação entre os dois países.
A mudança foi identificada na nova versão da Constituição norte-coreana, revisada pela AFP na quarta-feira. Até então, o texto afirmava que o governo de Pyongyang buscava “a reunificação da pátria”.
Em comunicado, o gabinete do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, informou que avaliará “de forma ampla” as alterações promovidas pelo regime norte-coreano.
“Com base em uma extensa revisão, o governo promoverá consistentemente a política de coexistência pacífica na península coreana”, afirmou a Presidência.
A Constituição sul-coreana continua prevendo o compromisso com uma reunificação pacífica da península. As duas Coreias seguem tecnicamente em guerra, já que o conflito entre 1950 e 1953 terminou apenas com um armistício, e não com um tratado de paz definitivo.
Lee Jae Myung tem adotado uma postura mais conciliadora em relação ao Norte desde o início de seu governo, defendendo a retomada do diálogo sem condições prévias.
Apesar disso, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, declarou em fevereiro que Pyongyang “não tem nada para conversar” com Seul.