Voos entre China e Coreia do Norte voltam a operar após seis anos

A China retomou nesta segunda-feira os voos diretos de passageiros entre Pequim e Pyongyang após seis anos de suspensão, com a operação do voo CA121, que partiu da capital chinesa rumo à Coreia do Norte.

A aeronave decolou às 8h05 (horário local) do Aeroporto Internacional de Pequim e pousou cerca de três horas depois no Aeroporto Internacional de Sunan, em Pyongyang, segundo a agência estatal Xinhua.

A chegada foi acompanhada por autoridades diplomáticas chinesas, incluindo o embaixador Wang Yajun.

Os voos diretos entre os dois países haviam sido interrompidos em 2020, quando a Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início da pandemia de covid-19.

Com a retomada, a ligação aérea passa a operar com frequência semanal.

A reativação do transporte aéreo se soma ao restabelecimento da conexão ferroviária entre Pequim e Pyongyang, retomada no início deste mês após período semelhante de paralisação.

Relação bilateral se mantém estratégica

Ao anunciar a retomada dos voos, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que a medida busca facilitar os intercâmbios entre os dois países, classificados como “vizinhos amigáveis”.

A China é o principal parceiro comercial da Coreia do Norte, com a qual compartilha uma fronteira de mais de 1.400 quilômetros.

A reaproximação ocorre em um contexto de sanções internacionais contra Pyongyang e de fortalecimento das relações do país com a Rússia.

*Com EFE