Novo presidente da Coreia do Sul nomeia assessor e confidente como primeiro-ministro

O novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, iniciou oficialmente seu mandato de cinco anos nesta quarta-feira, 4, nomeando Kim Min-seok, seu assessor de campanha e confidente, como primeiro-ministro. Ex-ativista estudantil e deputado por quatro mandatos, Kim desempenhou papel fundamental durante a campanha presidencial de Lee e sua nomeação é a primeira anunciada no novo governo.

Em uma coletiva de imprensa realizada no gabinete presidencial, Lee elogiou Kim, afirmando que ele possui "uma experiência legislativa vasta, um sólido conhecimento político em questões de bem-estar público, uma perspectiva internacional e uma liderança unificadora", descrevendo-o como a pessoa ideal para liderar a nação em tempos de crise e restaurar a economia popular.

Nomeações no novo governo

Além de Kim Min-seok, Lee Jae-myung também fez outras importantes nomeações em seu governo. O deputado Kang Hoon-sik, outro aliado de campanha, foi nomeado chefe de gabinete do presidente. O veterano diplomata Wi Sung-lac assumiu a função de conselheiro de segurança nacional, enquanto o ex-ministro da Unificação, Lee Jong-seok, foi nomeado chefe do Serviço Nacional de Inteligência, uma decisão que sugere um esforço para a reaproximação com a Coreia do Norte.

O general reformado Hwang In-kwon foi nomeado chefe do Serviço de Segurança Presidencial, e o parlamentar Kang Yu-jung, que atuou como porta-voz da campanha de Lee, assumiu a posição de porta-voz presidencial.

Transição política e resultados eleitorais

Lee Jae-myung assumiu a Presidência da Coreia do Sul sem o período de transição habitual, após a convocação de eleições antecipadas devido ao impeachment do ex-presidente Yoon Suk-yeol. A vitória de Lee foi confirmada pelo órgão eleitoral às 6h21 de quarta-feira (hora local), com 49,42% dos votos, superando seu principal concorrente, Kim Moon-soo, do Partido do Poder Popular (PPP), que obteve 41,15% dos votos.

Lee, membro do Partido Democrático (PD), tomou posse imediatamente, sem esperar o período de transição, após a destituição de Yoon devido a uma tentativa fracassada de impor a lei marcial no país no final de 2024.