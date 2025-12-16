Segurança é encontrado morto na residência oficial de Milei

Um segurança da residência oficial do presidente da Argentina, Javier Milei, foi encontrado morto nesta terça-feira, 16 de dezembro. Em entrevista ao jornal Clarín, fontes do governo argentino disseram que o rapaz usou um fuzil para tirar a própria vida.

O segurança foi identificado como Rodrigo Gómez, de 21 anos. Ele fazia parte do Regimento de Granadeiros Montados General San Martín, unidade de elite do Exército Argentino que serve hoje como Guarda Presidencial e escolta cerimonial.

O homem foi encontrado morto entre 5h e 5h30 (horário local e em Brasília), enquanto Milei estava na residência. Segundo comunicado oficial, "os protocolos foram imediatamente acionados e os serviços médicos de emergência chegaram ao local e confirmaram o óbito".

A juíza federal Sandra Arroyo Salgado esteve na residência para acompanhar de perto o caso, investigado pela Diretoria de Unidades Operacionais Federais (Duof) de San Isidro e Polícia Federal.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade e o CVV (Centro de Valorização da Vida). O CVV é um serviço voluntário gratuito de apoio emocional e de prevenção ao suicídio.

Por meio do Disque 188, é possível conversar com pessoas capacitadas, de forma anônima e sigilosa, sobre aflições e pensamentos suicidas. Também é possível ter acesso aos especialistas do CVV por Chat, e-mail e em pontos físicos.