PIB da Argentina cresce 0,3% no 3º trimestre, abaixo do esperado

Aumento nas exportações foi um dos principais fatores que levaram ao crescimento no período, mas investimentos em capital registraram queda expressiva

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19h43.

A economia da Argentina cresceu menos do que o esperado no terceiro trimestre, com um avanço de apenas 0,3% no Produto Interno Bruto (PIB) em comparação com o período anterior.

Esse resultado ficou abaixo da estimativa mediana de 0,5% de crescimento, segundo analistas consultados pela Bloomberg. Na comparação anual, o crescimento foi de 3,3%, também abaixo das previsões.

O aumento nas exportações foi um dos principais fatores que levaram ao crescimento no período, enquanto o consumo das famílias e os gastos do governo tiveram uma contribuição positiva. No entanto, o investimento em capital apresentou uma queda significativa.

A virada de Milei

O trimestre foi marcado por uma combinação de juros elevados, uma atividade econômica lenta e incerteza política. A derrota do partido do presidente Javier Milei nas eleições de setembro gerou uma liquidação nos mercados, o que resultou em um pacote de ajuda de US$ 20 bilhões do governo dos Estados Unidos. No entanto, Milei obteve uma virada nas eleições legislativas de meio de mandato em outubro, o que provocou uma recuperação nos mercados.

Até o momento, as mudanças econômicas promovidas por Javier Milei impulsionaram as exportações, os títulos da dívida e o otimismo dos investidores, mas ainda não conseguiram alavancar o mercado de trabalho, que continua registrando perdas. Na semana passada, o governo enviou ao Congresso um projeto de reforma trabalhista, visando incentivar mais contratações formais.

Economistas consultados pelo banco central da Argentina preveem um crescimento de 4,4% para este ano, o que colocaria o país entre os de maior expansão da América Latina. Além disso, o ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou que o PIB da Argentina pode crescer entre 4% e 8% em 2026.

