Tropas russas se aproximam de Kiev por terra; ataque é esperado para hoje

Novas explosões ocorreram em uma série de cidades da Ucrânia e na capital Kiev nesta madrugada, no que é o segundo dia de invasão russa ao país.

Além dos ataques aéreos, tropas russas chegam a Kiev por terra, vindas da fronteira com Belarus, aliado russo.

Soldados russos já estão nos arredores da cidade e chegaram ao distrito de Obolon, ao norte de Kiev. O governo local pediu aos civis que "façam coquetéis molotov para neutralizar o inimigo".

Oficiais ucranianos esperam que tanques russos adentrem novas áreas de Kiev ainda hoje, incluindo a região onde está a sede do governo.

No primeiro dia de invasão russa, na quinta-feira, ao menos 137 ucranianos, incluindo civis, foram mortos, segundo as autoridades do país, com mais de 300 feridos. A Ucrânia afirma que morreram cerca de 50 soldados russos e diz ter danificado seis aeronaves.

Nas primeiras horas da sexta-feira, um prédio residencial ficou em chamas após ser atingido por destroços de uma aeronave russa abatida. Ainda não há número de mortos ou feridos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, fez discurso nesta sexta-feira afirmando que o país foi "abandonado" pelo restante do mundo. Nas últimas horas, Zelenskiy esteve em contato com o premiê britânico, Boris Johnson, e pediu que o Ocidente aumente sanções contra a Rússia, para além do pacote anunciado ontem, visto como insuficiente.

Fila nas fronteiras

No oeste do país, mais distante da divisa com a Rússia ao leste, a fila de carros na fronteira com a Polônia e a Hungria envolve uma espera de mais de 15 horas, segundo agências internacionais.

Há ainda filas nos postos em todo o país e restrições de combustível.

Com a lei marcial decretada ontem na Ucrânia e a convocação de reservistas, parte significativa dos homens não está mais autorizados a deixar o país. Na fronteira, segundo agências internacionais, muitos têm ido somente levar as famílias.

*Em atualização