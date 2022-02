Congestionamento, filas, bombardeios: as imagens da situação na Ucrânia

A Rússia atacou na madrugada desta quinta-feira, 24, a capital da Ucrânia, Kiev, com ataques aéreos e com forças terrestres ao norte, leste e sul. A invasão aconteceu após um pronunciamento televisionado do presidente russo, Vladimir Putin, que demandou que soldados ucranianos se rendessem.

Autoridades ucranianas afirmam que mais de 50 soldados e alguns civis foram mortos, sobretudo na região de fronteira.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o país "não vai desistir" e demandou sanções da comunidade internacional contra a Rússia e ajuda à Ucrânia.

A Ucrânia também afirma que fez alguns soldados russos prisioneiros, que cerca de 50 soldados russos foram mortos e que seis aviões foram danificados pela resistência ucraniana, mas a informação não foi verificada.

Na capital ucraniana, a cidade amanheceu com filas para abastecer carros e deixar a região, filas em caixas eletrônicos e casas de câmbio, alguns danos físicos a alvos russos na noite anterior e parte da população buscando abrigos antibombas.

Veja abaixo imagens de Kiev e outras cidades do país nesta quinta-feira. (ALERTA DE IMAGENS FORTES E QUE PODEM DESPERTAR GATILHOS)