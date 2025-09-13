Mundo

Rússia reivindica captura de localidade em região do centro-leste da Ucrânia

Forças russas continuam com sua ofensiva na Ucrânia, com superioridade em número de soldados e equipamentos

Dnipropetrovsk: Rússia reivindica conquista de aldeia e intensifica ofensiva contra a Ucrânia (Hoodrat / Wikimedia Commons)

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 16h26.

O Exército russo reivindicou, neste sábado, a tomada de uma localidade na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, à qual, segundo informou, chegou no início de julho. Em um comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças conquistaram Novomikolaivka, uma aldeia situada perto da região vizinha de Donetsk, no leste, epicentro dos confrontos.

A AFP não conseguiu confirmar esta informação. Analistas militares do projeto DeepState, próximo ao Exército ucraniano, asseguram que esta localidade continua sob controle de Kiev.

Por outro lado, na região de Donetsk, a Promotoria ucraniana anunciou que três civis morreram e sete ficaram feridos em um bombardeio russo na cidade de Kostiantinivka neste sábado.

Conflitos e avanços na guerra

As forças russas continuam com sua ofensiva na Ucrânia, com superioridade em número de soldados e equipamentos.

No final de agosto, Kiev admitiu, pela primeira vez, que os soldados russos haviam entrado na região de Dnipropetrovsk, onde Moscou já havia anunciado progressos em julho.

O Exército russo controla cerca de 20% do território ucraniano.

O Kremlin exige que a Ucrânia se retire de algumas áreas que ainda administra parcialmente, sobretudo em Donetsk, como pré-condição para um fim das hostilidades, condições que Kiev rejeita.

A região de Dnipropetrovsk não faz parte das cinco cuja anexação é reivindicada por Moscou (Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporíjia e Crimeia).

Declarações de líderes

Na sexta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que seu homólogo russo, Vladimir Putin, queria "ocupar toda a Ucrânia" e que não pararia até atingir seu objetivo, mesmo que os ucranianos decidissem ceder territórios.

O Kremlin considerou, por sua vez, que as negociações de paz com Kiev estavam em "pausa", depois de várias tentativas fracassadas de pôr fim ao conflito, desencadeado pelo ataque russo em grande escala contra a Ucrânia no final de fevereiro de 2022.

