Rússia exige provas sobre suposta incursão de drones no espaço aéreo polonês

A Rússia exigiu nesta sexta-feira provas de sua suposta incursão deliberada com drones no espaço aéreo da Polônia, ocorrida nos dias 9 e 10 de setembro e que obrigou a Otan a reforçar seu flanco oriental.

"A situação se repete uma e outra vez como uma fotocopiadora. As circunstâncias do ocorrido ainda não estão claras, a investigação necessária não foi concluída, provas convincentes não foram coletadas e o culpado já foi designado. E este é, é claro, a Federação Russa", declarou hoje a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, María Zakharova, em comunicado.

Zakharova classificou como "gratuitas" as acusações feitas pelos países europeus sobre "as tentativas de provocação e de escalada intencional" por parte de Moscou.

"Nenhuma circunstância concreta sobre as más intenções de nosso país foi apresentada", disse.

Denúncia de campanha informativa

Por outro lado, lamentou que "as explicações do Ministério da Defesa" sejam ignoradas, e denunciou "uma nova fase da grande campanha informativa com o objetivo de demonizar a Rússia, mobilizar maiores apoios para o regime de Kiev e também tentar torpedear a solução política do conflito na Ucrânia".

"Tal precipitação com a qual a Rússia foi responsabilizada pelo ocorrido e a categórica recusa das autoridades da Polônia à proposta de consultas do Ministério da Defesa falam de uma absoluta falta de interesse do Ocidente coletivo na hora de estabelecer uma imagem real do incidente", declarou.

Incidentes recentes no espaço aéreo europeu

Há dez dias, durante um ataque massivo russo contra a Ucrânia, entre 19 e 21 drones russos violaram várias vezes o espaço aéreo polonês como parte de uma provocação deliberada, segundo Varsóvia, o que provocou o envio de caças F-16 e F-35 da Polônia e de aliados da Otan para interceptá-los.

Foi a primeira vez na história moderna da Polônia em que armas foram usadas em seu espaço aéreo e também a primeira ocasião em que um país da Otan derrubou uma aeronave russa.

A Romênia, país da Otan limítrofe com a Ucrânia, também denunciou no último fim de semana a entrada em seu espaço aéreo de um drone russo.