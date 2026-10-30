Voto em papel, urna eletrônica ou correio? Como os americanos votam?

RESUMO ＋ Nas eleições dos Estados Unidos, os eleitores usaram cédulas de papel, equipamentos eletrônicos ou voto pelo correio em 2024, conforme as regras de cada estado. Segundo a Comissão de Assistência Eleitoral dos Estados Unidos, mais de 98% das jurisdições adotaram equipamentos com cédulas de papel ou registro físico verificável naquele ano.

Ao contrário do que ocorre no Brasil com as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral dos Estados Unidos não utiliza apenas um modelo de votação Lá, os americanos podem registrar seus votos em cédulas de papel, usar equipamentos eletrônicos ou votar pelo correio, conforme as regras do estado em que vivem.

A organização das eleições é descentralizada e os 50 estados e o Distrito de Columbia têm autonomia para estabelecer procedimentos eleitorais, enquanto os condados e outras jurisdições locais ficam responsáveis por diferentes etapas da votação e da apuração.

Apesar da variedade de métodos, o papel continua sendo a principal forma de registro dos votos. Segundo a Comissão de Assistência Eleitoral dos Estados Unidos (EAC, na sigla em inglês), mais de 98% das jurisdições eleitorais utilizaram, em 2024, equipamentos que registram as escolhas dos eleitores em cédulas de papel ou produzem um registro físico verificável.

Na eleição geral de 2024, 37,4% dos votos foram registrados presencialmente no dia oficial da votação, enquanto 35,2% foram depositados presencialmente antes dessa data. A votação pelo correio representou aproximadamente 30% do total.

Os dados fazem parte do levantamento Election Administration and Voting Survey, publicado pela EAC em junho de 2025.

Como os americanos votam em cédulas de papel?

Nesse modelo, o eleitor registra suas escolhas diretamente no documento, geralmente preenchendo um círculo ou marcando um espaço ao lado do nome do candidato.

Depois de preencher a cédula, o eleitor deposita o documento em uma urna física ou em um equipamento que faz a leitura e a contagem dos votos.

Em muitos locais, a contagem é realizada por scanners ópticos. Os equipamentos identificam as marcações feitas nas cédulas e contabilizam os votos, o que permite automatizar parte do processo sem eliminar o registro físico das escolhas.

As regras sobre o preenchimento, a entrega e a apuração das cédulas variam conforme a jurisdição eleitoral.

O papel também tem uma função importante na fiscalização. Como as escolhas ficam registradas fisicamente, as autoridades podem utilizar as cédulas em auditorias e recontagens para verificar se o resultado eletrônico corresponde aos votos efetivamente registrados.

Local de votação para as midterms no Kansas, EUA (Austin Johnson/AFP)

Os Estados Unidos usam urna eletrônica?

Embora o sistema americano seja conhecido pelo uso de cédulas de papel, equipamentos eletrônicos também são utilizados em diferentes estados.

Existem, principalmente, dois tipos de tecnologia:

Dispositivos eletrônicos de marcação de cédulas: permitem que o eleitor selecione os candidatos em uma tela. Ao concluir a votação, o equipamento imprime uma cédula de papel com as escolhas registradas. O eleitor pode conferir o documento antes de depositá-lo para a contagem.

Máquinas de registro eletrônico direto: registram as escolhas do eleitor em formato digital. Alguns desses equipamentos também produzem um registro físico verificável, que pode ser utilizado em auditorias.

A disponibilidade de cada tecnologia depende das decisões das autoridades eleitorais estaduais e locais.

De acordo com a EAC, o uso de sistemas sem um registro físico verificável diminuiu nos últimos anos. No levantamento de 2024, apenas 80 jurisdições, distribuídas por três estados, informaram utilizar sistemas sem esse tipo de registro. Apenas uma dessas jurisdições declarou usar exclusivamente esse modelo.

Como funciona o voto pelo correio nos Estados Unidos?

O voto pelo correio permite que o eleitor receba uma cédula, registre suas escolhas e devolva o documento às autoridades eleitorais sem precisar comparecer pessoalmente a um local de votação.

O procedimento varia de acordo com o estado. Em alguns lugares, o eleitor precisa solicitar a cédula e cumprir requisitos específicos. Em outros, as autoridades enviam os documentos automaticamente aos eleitores registrados.

Em estados que adotam eleições predominantemente pelo correio, os eleitores recebem as cédulas com antecedência e podem devolvê-las pelo serviço postal ou entregá-las em locais autorizados, como caixas de coleta eleitoral.

O procedimento geralmente envolve as seguintes etapas:

O eleitor recebe a cédula e as instruções de preenchimento; Registra suas escolhas e coloca o documento no envelope indicado; Preenche as informações exigidas para identificar e validar a votação; Devolve a cédula pelo correio ou por outro meio autorizado pela legislação local; As autoridades eleitorais verificam o documento antes de contabilizar o voto.

A conferência pode incluir a verificação da assinatura e de outras informações exigidas pelo estado. Caso existam inconsistências, algumas jurisdições permitem que o eleitor corrija determinados erros dentro de um prazo estabelecido.

O voto pelo correio também pode ser utilizado por militares, pessoas que vivem no exterior e eleitores que não conseguem comparecer presencialmente, conforme as regras aplicáveis.

Todos os americanos podem votar pelo correio?

Todos os estados americanos permitem alguma modalidade de votação pelo correio, mas as condições de acesso não são iguais em todo o país.

Alguns estados permitem que qualquer eleitor registrado solicite uma cédula postal, sem precisar apresentar uma justificativa. Outros exigem que o eleitor se enquadre em determinadas condições, como estar ausente de sua cidade, ter uma doença ou apresentar outra situação prevista na legislação.

Também existem estados que enviam cédulas pelo correio a todos os eleitores registrados para determinadas eleições.

Segundo a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais (NCSL, na sigla em inglês), oito estados e o Distrito de Columbia permitiam a realização de eleições inteiramente pelo correio em 2024: Califórnia, Colorado, Havaí, Nevada, Oregon, Utah, Vermont e Washington. Nebraska e Dakota do Norte permitem que determinados condados adotem esse modelo.

Mesmo nos estados que priorizam a votação postal, podem existir locais para entrega presencial das cédulas e outras opções previstas nas regras locais.

Os prazos também variam. Em alguns estados, a cédula precisa chegar à autoridade eleitoral até o encerramento da votação. Em outros, pode ser aceita posteriormente, desde que tenha sido postada até a data-limite prevista na legislação.

Por que os Estados Unidos não usam um sistema igual ao do Brasil?

A principal diferença está na organização do sistema eleitoral.

No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) coordena nacionalmente a Justiça Eleitoral, estabelece regras gerais e organiza a totalização dos votos. A urna eletrônica é utilizada em todo o país nas eleições, seguindo procedimentos padronizados.

Nos Estados Unidos, a organização das eleições é descentralizada. Os estados estabelecem suas próprias regras, e as autoridades locais têm papel importante na escolha e na operação dos equipamentos de votação.

Isso significa que não existe uma única tecnologia obrigatória para todas as jurisdições americanas. Um estado pode utilizar predominantemente cédulas preenchidas à mão e scanners ópticos, enquanto outro pode disponibilizar dispositivos eletrônicos para registrar as escolhas.

A história e a estrutura institucional dos dois países também são diferentes. O sistema eleitoral brasileiro foi informatizado gradualmente, com a implantação das urnas eletrônicas a partir de 1996 e a ampliação do uso nacional nas eleições seguintes.

Nos Estados Unidos, a descentralização e a autonomia dos governos estaduais contribuíram para a manutenção de diferentes modelos de votação.

Eleitores das midterms no Kansas, EUA (Austin Johnson/AFP)

O voto em papel é mais seguro que o voto eletrônico?

A segurança eleitoral não depende apenas de o voto ser registrado em papel ou em formato digital. O que importa é a existência de mecanismos capazes de proteger o processo, verificar a integridade dos registros e identificar possíveis erros.

Nos Estados Unidos, o registro físico é utilizado como uma camada adicional de verificação. Quando o voto eletrônico também gera uma cédula de papel, as autoridades podem comparar esse documento com os resultados produzidos pelos equipamentos.

A EAC informa que os sistemas de votação passam por testes e processos de certificação. As regras variam conforme o estado, mas muitas jurisdições também realizam auditorias após as eleições para verificar a precisão da contagem.

O procedimento pode envolver a conferência manual de uma amostra de cédulas e a comparação com os resultados registrados eletronicamente.

O voto pelo correio também conta com mecanismos de segurança. As autoridades verificam os documentos recebidos e precisam seguir regras específicas para validar as cédulas antes da contagem.

Esses procedimentos não eliminam a possibilidade de erros, mas ajudam a identificar inconsistências e a aumentar a confiabilidade dos resultados.

Por que a apuração dos votos americanos pode demorar mais?

A apuração nos Estados Unidos pode levar mais tempo porque as regras e os procedimentos variam entre estados e jurisdições locais.

O uso de cédulas de papel, a quantidade de votos enviados pelo correio e os prazos para receber e verificar esses documentos podem influenciar a velocidade da contagem.

Em algumas localidades, a legislação permite iniciar o processamento das cédulas postais antes do dia oficial da eleição. Em outras, determinadas etapas só podem começar na data prevista em lei.

Também podem ocorrer recontagens quando a diferença entre candidatos é pequena ou quando os resultados ficam dentro dos limites estabelecidos pela legislação para uma nova conferência.

Outro fator é a descentralização: cada estado conduz sua própria apuração e divulga os resultados conforme seus procedimentos. Não existe um órgão federal que centralize toda a contagem da mesma forma que o TSE faz no Brasil.

Como funciona a eleição presidencial americana?

Além das diferenças na votação, os Estados Unidos adotam um sistema indireto para escolher o presidente.

Os eleitores votam nos candidatos presidenciais, mas a definição formal do vencedor ocorre por meio do Colégio Eleitoral, formado por 538 integrantes. Para conquistar a Presidência, um candidato precisa obter pelo menos 270 votos eleitorais.

Na maioria dos estados, o candidato que vence a votação popular local recebe todos os votos eleitorais daquela unidade. As exceções são Maine e Nebraska, que adotam regras de distribuição diferentes.

Por isso, o candidato que recebe mais votos populares em todo o país não necessariamente vence a eleição presidencial.

O modelo também ajuda a explicar por que as campanhas concentram esforços em estados considerados competitivos. A disputa pelos votos do Colégio Eleitoral tem papel decisivo no resultado final.