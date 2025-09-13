Mundo

Polônia fecha aeroporto e coloca caças em alerta após ameaça de drones russos

Primeiro-ministro Donald Tusk classificou ação como "medida preventiva"

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14h19.

A Polônia mobilizou caças da Força Aérea, fechou o aeroporto de Lublin e emitiu alertas a moradores próximos da fronteira com a Ucrânia, neste sábado, 13, após identificar drones russos sobrevoando o espaço aéreo do país vizinho, informou o Comando Operacional polonês em publicação no X (antigo Twitter).

De acordo com o primeiro-ministro Donald Tusk, os sistemas de defesa aérea poloneses foram colocados no mais alto nível de prontidão “diante da ameaça de drones russos sobre a Ucrânia”. Ele destacou que a medida é “preventiva”.

Reforço militar na região

Moradores de seis distritos na região de fronteira receberam mensagens de texto de emergência alertando sobre ameaça vinda do ar. O aeroporto de Lublin, a cerca de 100 km da fronteira ucraniana, foi temporariamente fechado.

A tensão cresceu depois de um ataque da Rússia contra território ucraniano próximo ao rio Danúbio, o que levou a Romênia também a lançar caças. O Ministério da Defesa romeno confirmou que um veículo aéreo não tripulado (UAV) chegou a penetrar em seu espaço aéreo.

Drones em território ucraniano

Segundo as forças ucranianas, pelo menos dois drones russos sobrevoaram a parte oeste do país neste sábado.

A Polônia tem reforçado sua vigilância aérea desde a incursão inédita de cerca de 20 drones russos em seu território no início da semana. Foi a primeira vez, desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, que caças poloneses e aliados derrubaram aeronaves não tripuladas.

Com o aumento das ameaças, o país deverá receber apoio adicional da OTAN para reforçar sua defesa aérea.

 

