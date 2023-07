Rússia diz ter neutralizado dois drones ucranianos sobre Moscou

Autoridades russas divulgaram, nesta segunda-feira, que dois drones ucranianos fortam "neutralizados" sobre Moscou. Um deles teria caído perto do Ministério da Defesa, no centro da capital russa.

Os drones atingiram áreas não residenciais em Moscou e não houve vítimas, ainda segundo o comunicado oficial.

O ataque ocorreu um dia depois que Kiev prometeu "retaliação" por um ataque de míssil russo no Mar Negro, no porto de Odessa.

"Uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ato terrorista, usando dois drones contra alvos no território da cidade de Moscou, foi interrompida", disse o Ministério da Defesa da Rússia.

"Dois drones foram neutralizados e caíram. Não há vítimas".

A agência de notícias estatal russa TASS informou que um drone caiu em Komsomolsky Prospekt, perto do Ministério da Defesa da Rússia, enquanto outro atingiu um centro comercial na rua Likhacheva, perto de uma das principais vias de Moscou.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que ataques de drones atingiram edifícios "não residenciais" por volta das 4h (horário local).

Sobyanin acrescentou que os serviços de emergência estavam trabalhando no local e também informou que não houve vítimas.

A agência RIA Novosti publicou um vídeo do centro empresarial com alguns danos visíveis no topo do arranha-céu. A estrada próxima foi fechada.

Moscou foi alvo de vários ataques de drones este ano, um dos quais atingiu o Kremlin, em maio.

No início deste mês, a Rússia disse ter abatido cinco drones ucranianos que invadiram o Aeroporto Internacional de Vnukovo, em Moscou.

As forças russas atacaram a cidade portuária ucraniana de Odessa desde que Moscou se retirou, na semana passada, de um acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro.

O mais recente ataque àquela cidade ocorreu no domingo e matou duas pessoas, além de causar sérios danos a uma catedral histórica.

Clérigos resgataram relíquias dos escombros dentro da danificada Catedral da Transfiguração, que foi demolida sob a autoridade de Stalin em 1936 e reconstruída na década de 1990 após o colapso da União Soviética.

O governo ucraniano condenou o ataque à catedral como um "crime de guerra", observando que ela foi "destruída duas vezes: por Stalin e Putin".

Zelensky prometeu 'retaliações' por ataque russo à cidade de Odessa

A Ucrânia prometeu, neste domingo, 23, "retaliações" diante do ataque russo à cidade de Odessa, que matou duas pessoas e danificou a catedral ortodoxa, enquanto Vladimir Putin garantiu que a contraofensiva ucraniana "falhou".

O Ministério do Interior da Ucrânia relatou dois mortos e 22 feridos, incluindo quatro menores.

De acordo com as autoridade ucranianas, a Rússia lançou 19 mísseis por terra, mar e ar contra esta cidade do Mar Negro essencial para o trânsito marítimo na região. Nove desses projéteis foram abatidos.