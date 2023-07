Diplomata russa renuncia após guerra e vira estrela de reality de confeitaria, no Uruguai

No Uruguai, a milhares de quilômetros da guerra na Ucrânia, a diplomata russa Ekaterina Germanovich teve sua vida alterada pelo conflito de maneira inevitável.

De origem ucraniana, ela renunciou, em março de 2022, ao seu cargo na embaixada da Rússia em Montevidéu, poucos dias depois da invasão coordenada por Moscou, sem imaginar que se tornaria uma confeiteira.

Germanovich descreve a guerra como uma "dor que nunca passará", em entrevista à AFP. Ela é ganhadora da terceira temporada de "Bake Off Uruguai", franquia do popular reality show de confeiteiros da TV britânica.

— A guerra polarizou muito as cidades, é uma rachadura que vai demorar décadas para fechar. Não sei como isso vai ser consertado. As famílias ficaram desfeitas, separadas —, disse.

Nascida há 40 anos em Zaporíjia, que na época fazia parte da União Soviética mas agora integra a Ucrânia, ela se estabeleceu em Moscou ainda adolescente, com seus pais e irmãs. Ela, que cresceu bilíngue em ucraniano e russo e passou os verões da infância na Crimeia, tem família nos dois países. Mas muitos desses laços foram rompidos.

— Na Ucrânia, qualquer contato com pessoas na Rússia é visto como traição, o mesmo do lado russo —, lamenta.

Os parentes em Kiev pararam de falar com eles porque eram russos. Os de Zaporíjia e Donetsk não tiveram escolha a não ser fugir para a Rússia, onde "estão passando por esse horror", conta ela.

Legado da avó

Germanovich foi diplomata no Uruguai por uma década quando, em 24 de fevereiro de 2022, o líder russo Vladimir Putin ordenou uma "operação militar especial" contra a Ucrânia.

Ela diz ter tido uma carreira promissor, ma que "achava impossível continuar representando um governo que está bombardeando meu país".

— Perdi minha imparcialidade e a capacidade de representar algo que não compartilho —, acrescenta essa ex-assessora comercial que também atuou como cônsul.

Mudar de rumo não foi fácil. Germanovich, que é economista e fala sete idiomas, disse que entrou "em um poço depressivo" quando não conseguiu encontrar um emprego.

Até que, incentivada por uma amiga, inscreveu-se no "Bake Off Uruguay", concurso de televisão com premiação de 600 mil pesos (quase US$ 16 mil, ou cerca de R$ 76,3 mil). Ela foi a vencedora entre 14 participantes, em 12 de julho. Ele dedicou a vitória à avó materna ucraniana, que teve câncer e morreu semanas antes da final.

— Minha avó foi minha inspiração. Foi ela quem teve a paciência de ensinar a mim e minhas irmãs a cozinhar —, declarou Germanovich, após preparar o clássico bolo de mel ucraniano, ao qual acrescenta doce de leite e decora com morangos e flores.

Agora, grávida de seu terceiro filho, o segundo com o ex-jogador de futebol camaronês Alain Yomby, ela prepara a abertura de "um cantinho doce" em um restaurante de sushi em Montevidéu e sonha em um dia ter sua própria casa de chá.

Ela diz não ter medo, mas não prevê voltar para a Rússia "nos próximos anos". Ele não quer arriscar o futuro dos filhos, principalmente do mais velho, de 16 anos, levando-os para um país onde o serviço militar é obrigatório a partir dos 18 anos.

— Não sei o que vai acontecer se eu viajar para a Rússia —, indicou ela. — Alguns me falam 'não é para tanto, não vai acontecer nada com você', mas eu já falei publicamente ser contra a guerra.