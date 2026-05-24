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Rússia dispara míssil com capacidade nuclear contra a Ucrânia

Kremlin falou que a ação foi uma resposta aos ataques "terroristas" de sexta-feira

Bombeiro tenta controlar incêndio após ataque intenso da Rússia contra Kiev neste domingo ( Roman PILIPEY / AFP)

Bombeiro tenta controlar incêndio após ataque intenso da Rússia contra Kiev neste domingo ( Roman PILIPEY / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08h37.

A Rússia confirmou neste domingo (24) o lançamento de um míssil balístico hipersônico Oreshnik, com capacidade nuclear, contra a Ucrânia, durante uma série de ataques realizados ao longo da noite.

Em comunicado, o Ministério da Defesa russo afirmou que a ação foi realizada em resposta a ataques ucranianos classificados como “terroristas” contra a infraestrutura civil em território russo.

Segundo a nota, as Forças Armadas da Federação Russa empregaram um conjunto de armamentos no ataque, incluindo mísseis balísticos Oreshnik, mísseis balísticos lançados do ar Iskander, mísseis hipersônicos Kinzhal, mísseis de cruzeiro Tsirkon, além do uso de drones.

Rússia acusa Ucrânia de atacar alojamento estudantil

O Kremlin acusou nesta sexta-feira, 22, a Ucrânia de cometer um “crime monstruoso” após um ataque com drones atingir uma residência estudantil em Starobilsk, na região de Lugansk, território ucraniano anexado pela Rússia em 2022.

Segundo informações preliminares divulgadas por autoridades pró-Rússia, ao menos quatro pessoas morreram. Equipes de resgate seguem trabalhando nos escombros em busca de sobreviventes.

O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que os responsáveis pelo ataque “devem ser punidos” e responsabilizou diretamente o governo de Kiev.

"Um crime monstruoso. Os responsáveis por este crime devem ser punidos. Em última análise, o regime de Kiev deve ser punido", declarou.

Com informações da AFP

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