Ucrânia aceita cessar-fogo temporário proposto pela Rússia durante Páscoa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira, 9, que o país está pronto para aderir a uma trégua durante a Páscoa Ortodoxa, após a Rússia anunciar um cessar-fogo temporário na guerra.

A declaração foi feita após o presidente russo, Vladimir Putin, informar a suspensão das hostilidades entre os dias 11 e 12 de abril.

Em mensagem publicada no Telegram, Zelensky disse que a Ucrânia está disposta a adotar medidas recíprocas e reiterou a proposta de cessar-fogo no período religioso. Segundo ele, a população precisa de um feriado sem ataques e de avanços concretos em direção à paz.

O anúncio russo estabelece que o cessar-fogo começa às 16h do dia 11 de abril (10h em Brasília) e segue até o fim do dia 12. De acordo com o comunicado oficial, as forças armadas receberam ordem para interromper as operações em todas as frentes durante esse intervalo.

Apesar da trégua, a Rússia informou que suas tropas permanecerão em estado de prontidão para reagir a eventuais ações militares da Ucrânia durante o período.

A proposta de cessar-fogo ocorre em meio à continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, sem acordo amplo para encerramento das hostilidades. A sinalização de pausa temporária coincide com a celebração da Páscoa Ortodoxa, uma das principais datas religiosas na região.

Zelensky afirmou que a Rússia tem a oportunidade de estender a interrupção dos ataques além do período anunciado, indicando a possibilidade de avanço nas negociações caso a trégua seja mantida.

*Com EFE