Rússia anuncia nova rodada de negociações com Ucrânia e EUA

A Rússia anunciou que vai realizar na próxima semana uma nova rodada de negociações com representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos para tentar avançar na busca por uma solução para o conflito, que em breve completará quatro anos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que já há um acordo para a realização do encontro e que o local e as datas serão divulgados em breve. Segundo ele, as tratativas darão continuidade às duas rodadas anteriores realizadas em Abu Dhabi, mediadas pelos Estados Unidos, que não resultaram em avanços concretos.

O principal impasse segue sendo a questão territorial. Moscou mantém a exigência de concessões, incluindo a retirada das forças ucranianas da parte que controlam na região leste de Donetsk, área que representa cerca de 17% do território. Kiev rejeita a proposta, por considerá-la equivalente a uma rendição.

A Ucrânia, por sua vez, defende garantias de segurança ocidentais robustas para evitar que a Rússia retome a ofensiva após um eventual cessar-fogo. O presidente Volodimir Zelensky declarou no início da semana que aceitou uma proposta dos Estados Unidos para uma rodada de conversações em Miami.

Atualmente, a Rússia ocupa quase 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014, além de áreas controladas por separatistas apoiados por Moscou antes de 2022.

