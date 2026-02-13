EUA enviam porta-aviões USS Gerald R. Ford ao Oriente Médio

Os Estados Unidos decidiram enviar o porta-aviões USS Gerald R. Ford, considerado o maior e mais moderno da frota americana, para o Oriente Médio.

A embarcação se juntará ao grupo de ataque liderado pelo USS Abraham Lincoln, em meio ao aumento da pressão de Washington sobre o Irã nas negociações sobre o programa nuclear iraniano.

De acordo com autoridades ouvidas pelo jornal The New York Times, a tripulação do Gerald R. Ford foi informada das novas ordens nesta quinta-feira, e o navio deixará o Mar do Caribe para reforçar a presença militar americana na região.

A medida amplia a demonstração de força do governo de Donald Trump enquanto as conversas com Teerã ainda não resultaram em um acordo definitivo.

O porta-aviões de propulsão nuclear opera com aeronaves e navios de escolta, fortalecendo a estratégia de dissuasão dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. A presença ampliada poderá manter dois porta-aviões e seus respectivos grupos de combate na área por um período prolongado, possivelmente até abril ou maio, segundo relatos da imprensa internacional.

O USS Gerald R. Ford já havia sido deslocado anteriormente para outras áreas estratégicas, incluindo o Caribe, como parte de operações de pressão sobre governos da América Latina.

*Com informações do O Globo