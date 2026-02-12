Rússia bloqueia completamente WhatsApp e sugere app estatal para conversas

A Rússia bloqueou os acessos ao aplicativo de mensagens WhatsApp, da Meta, meses após começar a limitar ligações pelo serviço. A medida vem após a empresa de Mark Zuckerberg negar a se adaptar a leis locais do país que vive em guerra com a Ucrânia desde 2022.

Dmitry Peskov, secretário de imprensa do Kremlin, disse a jornalistas que a Meta apresentou "relutância em cumprir a legislação russa" nos últimos meses, o que levou o governo a tomar a ação nesta quinta-feira, 12. Em resposta, o WhatsApp disse que o esforço do governo em bloquear o serviço da Meta tem como objetivo "levar pessoas a um aplicativo de vigilância estatal". O app em questão é o MAX, divulgado pela Rússia como alternativa ao WhatsApp.

Ainda conforme a declaração da Meta, o país europeu quer "isolar 100 milhões de usuários de comunicação particular e segura". Desde o ano passado, o governo da Rússia tem limitado as possibilidades com o WhatsApp e o Telegram em decorrência da recusa das empresas responsáveis de fornecer informações solicitadas para solucionar casos policiais. O fundador do Telegram, Pavel Durov, disse que manterá a "liberdade de expressão" dos usuários e não enviará os dados pedidos para liberar o uso do serviço.

O que é o MAX

“O MAX é uma alternativa acessível, um serviço de mensagens em desenvolvimento, um serviço de mensagens nacional, e está disponível no mercado para os cidadãos como uma alternativa", comentou Peskov. Desenvolvido pela empresa russa de tecnologia VK e lançado em março de 2025, ele requer um número de telefone da Eurásia para ser acessado e também funciona como e-commerce.

A Universidade de São Petersburgo começou a trabalhar em um modelo para transformar o aplicativo em um ecossistema digital que também funcione para uso corporativo. Hoje, qualquer dispositivo móvel adquirido na Rússia vem com o MAX pré-instalado; ele foi considerado como o serviço oficial de mensagens do país, o que significa que também é utilizado para disseminação de comunicados do governo.