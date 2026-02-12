Rússia bloqueia completamente WhatsApp e sugere app estatal para conversas

WhatsApp: aplicativo da Meta é completamente bloqueado na Rússia por não colaborar com autoridades locais (Getty Images)
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15h56.
Última atualização em 12 de fevereiro de 2026 às 15h57.
A Rússia bloqueou os acessos ao aplicativo de mensagens WhatsApp, da Meta, meses após começar a limitar ligações pelo serviço. A medida vem após a empresa de Mark Zuckerberg negar a se adaptar a leis locais do país que vive em guerra com a Ucrânia desde 2022.
Dmitry Peskov, secretário de imprensa do Kremlin, disse a jornalistas que a Meta apresentou "relutância em cumprir a legislação russa" nos últimos meses, o que levou o governo a tomar a ação nesta quinta-feira, 12. Em resposta, o WhatsApp disse que o esforço do governo em bloquear o serviço da Meta tem como objetivo "levar pessoas a um aplicativo de vigilância estatal". O app em questão é o MAX, divulgado pela Rússia como alternativa ao WhatsApp.
Ainda conforme a declaração da Meta, o país europeu quer "isolar 100 milhões de usuários de comunicação particular e segura". Desde o ano passado, o governo da Rússia tem limitado as possibilidades com o WhatsApp e o Telegram em decorrência da recusa das empresas responsáveis de fornecer informações solicitadas para solucionar casos policiais. O fundador do Telegram, Pavel Durov, disse que manterá a "liberdade de expressão" dos usuários e não enviará os dados pedidos para liberar o uso do serviço.
“O MAX é uma alternativa acessível, um serviço de mensagens em desenvolvimento, um serviço de mensagens nacional, e está disponível no mercado para os cidadãos como uma alternativa", comentou Peskov. Desenvolvido pela empresa russa de tecnologia VK e lançado em março de 2025, ele requer um número de telefone da Eurásia para ser acessado e também funciona como e-commerce.
A Universidade de São Petersburgo começou a trabalhar em um modelo para transformar o aplicativo em um ecossistema digital que também funcione para uso corporativo. Hoje, qualquer dispositivo móvel adquirido na Rússia vem com o MAX pré-instalado; ele foi considerado como o serviço oficial de mensagens do país, o que significa que também é utilizado para disseminação de comunicados do governo.