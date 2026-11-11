17 disputas sem resultado: EUA seguem contando votos uma semana após eleição

Midterms: apuração pode levar dias e até semanas (Tim Evans / AFP)
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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13h06.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 13h11.
Um semana após as eleições de meio de mandato nos EUA, 17 disputas ainda não têm resultado definido. A contagem de votos continua em vários estados devido a cédulas enviadas pelo correio, votos provisórios e margens apertadas. Apesar da demora, os democratas já garantiram o controle do Congresso, e as corridas restantes definirão o tamanho dessa maioria.
Uma semana após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as midterms, 17 disputas ainda não têm resultado definido. A contagem de votos continua em diferentes estados, onde cédulas enviadas pelo correio, votos provisórios e margens apertadas prolongam a apuração.
Apesar da demora, os democratas já garantiram o controle do Congresso, e as corridas restantes devem determinar o tamanho dessa dominância na Câmara dos Representantes e no Senado.
Segundo a Associated Press (AP), entre as disputas ainda abertas estão duas vagas no Senado, 13 na Câmara e duas eleições para governador. Em diversos casos, a diferença entre os candidatos é inferior a um ponto percentual, o que pode levar a recontagens ou exigir etapas adicionais.
Duas eleições para o Senado ainda não foram projetadas pela Associated Press: no Mississippi e no Alasca.
No Mississippi, o democrata Scott Colom estava cerca de 2.600 votos à frente da republicana Cindy Hyde-Smith na atualização divulgada pela agência na última terça-feira, 10. Ainda havia cédulas provisórias e votos enviados pelo correio em processamento. O estado não prevê recontagem automática nem permite que candidatos solicitem uma recontagem diretamente.
No Alasca, a democrata Mary Peltola liderava sobre o republicano Dan Sullivan por aproximadamente 2.500 votos, com cerca de 76% dos votos contabilizados. A disputa pode avançar para uma segunda rodada de tabulação por escolha ranqueada, marcada para 18 de novembro, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos na primeira apuração.
Mais de uma dezena de eleições para a Câmara dos Representantes continuam sem resultado projetado. A maior concentração está na Carolina do Norte, onde quatro disputas permanecem abertas.
Na Carolina do Sul, o republicano Joe Wilson está envolvido em uma recontagem contra a democrata Zyon Khalia. No distrito, Wilson tinha cerca de 3 mil votos de vantagem, com 99% dos votos contabilizados.
Em Minnesota, a disputa pelo primeiro distrito estava separada por aproximadamente 300 votos, com 99% da apuração concluída. No Tennessee, a diferença entre a democrata Victoria Broderick e o republicano Scott DesJarlais também era de cerca de 300 votos.
Na Califórnia, uma das corridas ainda não projetadas pode afetar a composição da Câmara: a disputa pelo 23º distrito. As demais eleições pendentes no estado envolvem dois candidatos democratas.
Duas disputas estaduais também continuam abertas: no Kansas e novamente no Alasca.
No Kansas, a democrata Cindy Holscher liderava o republicano Ty Masterson por menos de um ponto percentual. A disputa passou por uma auditoria manual de cédulas, acionada devido à margem apertada.
No Alasca, o democrata Jonathan Kreiss-Tomkins estava à frente da republicana Bernadette Wilson. Como nenhum candidato havia ultrapassado 50% dos votos, a eleição também pode depender da tabulação por escolha ranqueada.
Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não têm um sistema eleitoral centralizado. Cada estado estabelece suas próprias regras para votação, recebimento de cédulas, contagem e certificação dos resultados.
O voto pelo correio é um dos fatores que explicam a demora. Em alguns estados, cédulas enviadas por eleitores precisam ser recebidas dias depois da eleição para serem contabilizadas. Também há votos provisórios, utilizados quando a elegibilidade do eleitor precisa ser verificada, cuja análise pode levar mais tempo.
Em disputas muito apertadas, a legislação estadual pode prever recontagens ou auditorias. Em outros casos, a apuração também depende de mecanismos específicos, como a votação por escolha ranqueada, em que candidatos menos votados são eliminados sucessivamente até que um concorrente alcance a maioria necessária.
Não há uma única data para a conclusão de todas as disputas. O calendário depende das regras estaduais, da chegada de cédulas, da análise de votos provisórios e de eventuais recontagens.
No Alasca, a tabulação por escolha ranqueada está prevista para 18 de novembro. No Mississippi, a certificação estadual está marcada para 3 de dezembro. Na Califórnia, os resultados estaduais devem ser certificados em 11 de dezembro.
Mesmo com a demora, a definição das disputas restantes não deve alterar o controle partidário do Congresso, já assegurado pelos democratas. O que permanece em aberto é a dimensão das maiorias que a legenda terá a partir de janeiro.
Glossário
O que é Câmara dos Representantes?
Uma das duas câmaras que compõem o Congresso dos Estados Unidos, responsável por elaborar e votar leis federais.
O que é voto pelo correio?
Sistema eleitoral nos EUA onde eleitores enviam suas cédulas de voto por correio, que precisam ser recebidas e processadas após o dia da eleição.
O que significa legislação estadual?
Conjunto de leis e regras estabelecidas por cada estado dos EUA que regem processos eleitorais, incluindo prazos para contagem de votos e certificação de resultados.