17 disputas sem resultado: EUA seguem contando votos uma semana após eleição

Uma semana após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as midterms, 17 disputas ainda não têm resultado definido. A contagem de votos continua em diferentes estados, onde cédulas enviadas pelo correio, votos provisórios e margens apertadas prolongam a apuração.

Apesar da demora, os democratas já garantiram o controle do Congresso, e as corridas restantes devem determinar o tamanho dessa dominância na Câmara dos Representantes e no Senado.

Segundo a Associated Press (AP), entre as disputas ainda abertas estão duas vagas no Senado, 13 na Câmara e duas eleições para governador. Em diversos casos, a diferença entre os candidatos é inferior a um ponto percentual, o que pode levar a recontagens ou exigir etapas adicionais.

Quais disputas para o Senado ainda estão em aberto?

Duas eleições para o Senado ainda não foram projetadas pela Associated Press: no Mississippi e no Alasca.

No Mississippi, o democrata Scott Colom estava cerca de 2.600 votos à frente da republicana Cindy Hyde-Smith na atualização divulgada pela agência na última terça-feira, 10. Ainda havia cédulas provisórias e votos enviados pelo correio em processamento. O estado não prevê recontagem automática nem permite que candidatos solicitem uma recontagem diretamente.

No Alasca, a democrata Mary Peltola liderava sobre o republicano Dan Sullivan por aproximadamente 2.500 votos, com cerca de 76% dos votos contabilizados. A disputa pode avançar para uma segunda rodada de tabulação por escolha ranqueada, marcada para 18 de novembro, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos na primeira apuração.

Quais disputas para a Câmara estão indefinidas?

Mais de uma dezena de eleições para a Câmara dos Representantes continuam sem resultado projetado. A maior concentração está na Carolina do Norte, onde quatro disputas permanecem abertas.

Na Carolina do Sul, o republicano Joe Wilson está envolvido em uma recontagem contra a democrata Zyon Khalia. No distrito, Wilson tinha cerca de 3 mil votos de vantagem, com 99% dos votos contabilizados.

Em Minnesota, a disputa pelo primeiro distrito estava separada por aproximadamente 300 votos, com 99% da apuração concluída. No Tennessee, a diferença entre a democrata Victoria Broderick e o republicano Scott DesJarlais também era de cerca de 300 votos.

Na Califórnia, uma das corridas ainda não projetadas pode afetar a composição da Câmara: a disputa pelo 23º distrito. As demais eleições pendentes no estado envolvem dois candidatos democratas.

Quais eleições para governador ainda não foram definidas?

Duas disputas estaduais também continuam abertas: no Kansas e novamente no Alasca.

No Kansas, a democrata Cindy Holscher liderava o republicano Ty Masterson por menos de um ponto percentual. A disputa passou por uma auditoria manual de cédulas, acionada devido à margem apertada.

No Alasca, o democrata Jonathan Kreiss-Tomkins estava à frente da republicana Bernadette Wilson. Como nenhum candidato havia ultrapassado 50% dos votos, a eleição também pode depender da tabulação por escolha ranqueada.

Por que a apuração ainda não terminou?

Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não têm um sistema eleitoral centralizado. Cada estado estabelece suas próprias regras para votação, recebimento de cédulas, contagem e certificação dos resultados.

O voto pelo correio é um dos fatores que explicam a demora. Em alguns estados, cédulas enviadas por eleitores precisam ser recebidas dias depois da eleição para serem contabilizadas. Também há votos provisórios, utilizados quando a elegibilidade do eleitor precisa ser verificada, cuja análise pode levar mais tempo.

Em disputas muito apertadas, a legislação estadual pode prever recontagens ou auditorias. Em outros casos, a apuração também depende de mecanismos específicos, como a votação por escolha ranqueada, em que candidatos menos votados são eliminados sucessivamente até que um concorrente alcance a maioria necessária.

Quando os resultados serão conhecidos?

Não há uma única data para a conclusão de todas as disputas. O calendário depende das regras estaduais, da chegada de cédulas, da análise de votos provisórios e de eventuais recontagens.

No Alasca, a tabulação por escolha ranqueada está prevista para 18 de novembro. No Mississippi, a certificação estadual está marcada para 3 de dezembro. Na Califórnia, os resultados estaduais devem ser certificados em 11 de dezembro.

Mesmo com a demora, a definição das disputas restantes não deve alterar o controle partidário do Congresso, já assegurado pelos democratas. O que permanece em aberto é a dimensão das maiorias que a legenda terá a partir de janeiro.