Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Reino Unido e EUA vão assinar acordo para acelerar projetos de energia nuclear

Parceria deve cortar pela metade o tempo médio de aprovação de centrais nucleares

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07h58.

O Reino Unido e os Estados Unidos devem assinar, nesta semana, um acordo para acelerar os prazos de autorização e validação de projetos nucleares. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governo britânico, às vésperas da visita do presidente americano, Donald Trump, ao país.

O tratado, batizado de Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy, tem como meta reduzir de três ou quatro anos para cerca de dois o tempo médio de emissão de licenças para construção de novas centrais. O texto também prevê a intensificação de programas experimentais de fusão nuclear, considerada uma fonte limpa e sem resíduos.

Parceria estratégica em energia

Segundo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o objetivo é inaugurar “uma era de ouro da energia nuclear” em parceria com Washington. Durante a viagem, Trump, acompanhado por empresários, deve assinar ainda um acordo tecnológico com Londres.

O acerto também mira a independência energética frente à Rússia. O compromisso estabelece que, até 2028, toda a dependência do combustível nuclear russo seja eliminada. O Reino Unido vem acelerando investimentos no setor desde o início da guerra na Ucrânia, em busca de reduzir a dependência dos hidrocarbonetos.

Investimentos bilionários no setor

Em junho, o governo britânico anunciou mais de 30 bilhões de libras (cerca de R$ 221 bilhões) para relançar a energia nuclear. O plano inclui até 12 reatores modulares avançados em Hartlepool, no leste da Inglaterra, com participação das companhias americanas X-Energy e Centrica.

Acompanhe tudo sobre:Reino UnidoEstados Unidos (EUA)Energia nuclear

Mais de Mundo

Rússia chama de 'provocação' drone que entrou no espaço aéreo da Romênia

Economia da China desacelera em agosto com consumo e indústria no ritmo mais lento em um ano

Trump renova pedido de demissão de Lisa Cook, diretora do Fed

Suposto assassino de Kirk 'não está cooperando' nem confessou, diz governador de Utah

Mais na Exame

Mercados

Elon Musk compra US$ 1 bilhão em ações da Tesla — e alta nos papéis pode reverter perdas de 2025

Negócios

Gabriel Farrel, fundador da pizzaria Borda e Lenha, morre em salto de paraquedas no Rio

Brasil

Laudo aponta que baixa temperatura causou explosão em fábrica da Enaex no Paraná

Mundo

Rússia chama de 'provocação' drone que entrou no espaço aéreo da Romênia