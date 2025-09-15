Reino Unido e EUA vão assinar acordo para acelerar projetos de energia nuclear

O Reino Unido e os Estados Unidos devem assinar, nesta semana, um acordo para acelerar os prazos de autorização e validação de projetos nucleares. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governo britânico, às vésperas da visita do presidente americano, Donald Trump, ao país.

O tratado, batizado de Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy, tem como meta reduzir de três ou quatro anos para cerca de dois o tempo médio de emissão de licenças para construção de novas centrais. O texto também prevê a intensificação de programas experimentais de fusão nuclear, considerada uma fonte limpa e sem resíduos.

Parceria estratégica em energia

Segundo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o objetivo é inaugurar “uma era de ouro da energia nuclear” em parceria com Washington. Durante a viagem, Trump, acompanhado por empresários, deve assinar ainda um acordo tecnológico com Londres.

O acerto também mira a independência energética frente à Rússia. O compromisso estabelece que, até 2028, toda a dependência do combustível nuclear russo seja eliminada. O Reino Unido vem acelerando investimentos no setor desde o início da guerra na Ucrânia, em busca de reduzir a dependência dos hidrocarbonetos.

Investimentos bilionários no setor

Em junho, o governo britânico anunciou mais de 30 bilhões de libras (cerca de R$ 221 bilhões) para relançar a energia nuclear. O plano inclui até 12 reatores modulares avançados em Hartlepool, no leste da Inglaterra, com participação das companhias americanas X-Energy e Centrica.