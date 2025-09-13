Tecnologia

Reino Unido e EUA assinarão acordo tecnológico 'revolucionário' em visita de Trump

Presidente dos EUA viajará na terça-feira para visita de três dias acompanhado por uma delegação de executivos americanos, incluindo os CEOs da Nvidia Corp. e da OpenAI

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 18h46.

Última atualização em 13 de setembro de 2025 às 18h56.

O Reino Unido está prestes a assinar um "acordo tecnológico revolucionário" com os Estados Unidos durante a visita de Estado do presidente Donald Trump à Grã-Bretanha na próxima semana, informou o governo britânico. A iniciativa tem o objetivo de dar um impulso às empresas e aos consumidores de ambos os lados do Atlântico, afirmou o Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido em um comunicado, sem maiores detalhes.

"Tecnologias de ponta, como IA e computação quântica, transformarão nossas vidas", afirmou em um comunicado a Secretária de Tecnologia do Reino Unido, Liz Kendall, nomeada para o cargo em 5 de setembro. Isso inclui novas maneiras de tratar doenças, bem como melhorias nos serviços públicos, acrescentou.

Agendas presidenciais

Trump deve viajar ao Reino Unido na terça-feira para uma segunda visita de Estado, com duração prevista de três dias. Ele será acompanhado por uma delegação de executivos americanos, que incluirá os líderes da Nvidia Corp. e da OpenAI.

Jensen Huang, da Nvidia, e Sam Altman, da OpenAI, planejam prometer apoio a bilhões de dólares em investimentos em data centers no Reino Unido durante sua visita ao país, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. A CoreWeave Inc., provedora americana de computação em nuvem que abriu o capital este ano, também deve anunciar um investimento no Reino Unido, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Separadamente, a BlackRock Inc. planeja investir até £ 500 milhões (US$ 678 milhões) no mercado de data centers da Grã-Bretanha, um compromisso revelado enquanto o CEO Larry Fink se prepara para se juntar a Trump em sua visita de Estado.

Os EUA e o Reino Unido já trabalham em conjunto em uma série de tecnologias, incluindo inteligência artificial, semicondutores, telecomunicações e computação quântica.

