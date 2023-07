Receita do setor de software da China aumenta 14,2% no 1º semestre

O Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação divulgou dados em 26 de julho mostrando que, no primeiro semestre do ano, a receita do negócio de software da China atingiu 5,517 trilhões de iuanes, um aumento de 14,2% em relação ao ano anterior, e a operação da indústria foi estável e melhorou.

Enquanto a receita do negócio de software estava crescendo, o lucro total manteve um crescimento relativamente rápido. No primeiro semestre do ano, o lucro total da indústria de software foi de 617 bilhões de iuanes, um aumento de 10,4% em relação ao ano anterior.

Dentre os produtos de software, os produtos de software industrial tiveram um desempenho destacado, com uma receita que cresceu 12,8% em relação ao ano anterior. A receita do software de sistema embutido manteve um crescimento relativamente rápido. No primeiro semestre do ano, a receita do software de sistema embutido foi de 466,7 bilhões de iuanes, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

No campo dos serviços de tecnologia da informação, a computação em nuvem e os serviços de big data alcançaram um aumento de receita de 16,5% em relação ao ano anterior, representando 15% da receita dos serviços de tecnologia da informação, refletindo a aceleração do ritmo de habilitação tecnológica para a indústria real.