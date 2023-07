Nova Lei de Baterias da Europa terá impacto nas exportadoras chinesas de baterias de energia

A nova política movida pela União Europeia afetará 34% das exportações de baterias de veículos elétricos da China.

Recentemente, o Conselho Europeu aprovou o acordo sobre a ‘Nova Lei da Bateria’ aprovado pelo Parlamento Europeu. O acordo regula o ciclo de vida completo de todas as baterias vendidas na União Europeia, desde minérios e material a montante até a produção, reciclagem e reutilização, abrangendo baterias portáteis, baterias industriais, baterias de veículos elétricos e baterias de veículos elétricos de duas rodas.

Dados estatísticos mostram que, nos últimos quatro anos, a participação de mercado das empresas chinesas de baterias de veículos elétricos na Europa continuou a crescer. De 2019 a 2022, a participação subiu de 11,8% para 34%. A demanda da Europa por baterias de veículos elétricos também está em constante aumento.

A partir de 1º de julho de 2024, os produtos de bateria da China que entram no mercado europeu precisarão fornecer informações como o modelo da bateria, o material (proporção de reciclagem), a pegada de carbono em diferentes ciclos de vida, bem como relatórios de certificação de terceiros aprovados pela União Europeia. O inevitável aumento nos custos é uma certeza.

Os dados mostram que, sob o mecanismo de restrição de carbono da União Europeia, o custo do carbono das exportações futuras de baterias de veículos elétricos da China atingirá 100 iuane/kWh, e o custo do carbono para todas as exportações da indústria aumentará quase 10 bilhões de iuanes.

No longo prazo, a implementação da ‘Nova Lei da Bateria’ da União Europeia não é necessariamente uma coisa ruim, seja para impulsionar a maturidade da tecnologia de reciclagem e reutilização de baterias de veículos elétricos, mecanismos, sistemas de estatísticas de dados, seja para melhorar a tecnologia e processos de extração de matérias-primas, bem como a avaliação da pegada de carbono ao longo de todo o ciclo de vida. Isso pode impulsionar a melhoria das leis e regulamentos. Em particular, quando o número de veículos elétricos na China se aproxima de 50 milhões em 2025, a reciclagem e reutilização, bem como a determinação da pegada de carbono, já são uma necessidade iminente.