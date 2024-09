R$ 514 milhões para o combate a incêndios e pagers explosivos: o que você precisa saber hoje

Durante a terça-feira, 17, o governo federal anunciou a liberação de um crédito suplementar de R$ 514 milhões para o combate a queimadas na região da Amazônia Legal e o envio de uma proposta ao Congresso para elevar as penas para quem pratica incêndios florestais. Também ontem, proximadamente 5.000 pagers distribuídos entre membros do Hezbollah em todo o Líbano explodiram simultaneamente, resultando na morte de nove pessoas e deixando cerca de 3.000 feridos.

E, na manhã desta quarta-feira, 18, o atual prefeito e candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 24% das intenções de voto na pesquisa Quaest. Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 23%, e Pablo Marçal (PRTB) com 20%.

Veja mais destaques:

Governo anuncia R$ 514 milhões para combater incêndios florestais

Durante uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o governo federal anunciou a edição de uma medida provisória que libera um crédito extraordinário de R$ 514 milhões para o combate a queimadas na região da Amazônia Legal e o envio de uma proposta ao Congresso para elevar as penas para quem pratica incêndios florestais.

No início da semana, o ministro do Supremo Flávio Dino autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal até o fim do ano para combater os incêndios na Amazônia e no Pantanal.

O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e pela ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Os recursos, informou Costa, serão distribuídos em diversos ministérios e serão usados para a aquisição de equipamentos e para a execução de medidas no curto prazo. A medida provisória com o crédito extraordinário deve ser editada nas próximas horas.

De acordo com a Casa Civil, uma parte dos recursos será destinada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas para reforçar o monitoramento e enfrentamento às queimadas. Com o dinheiro extra, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) poderão contratar brigadistas e alugar viaturas e aeronaves.

Também receberão o dinheiro a Polícia Federal (PF) e a Força Nacional de Segurança Pública, para reforçar as investigações e a repressão ao crime ambiental. A verba também será distribuída às Forças Armadas, para operações de apoio na extinção das chamas. Outra parte dos recursos será empregada na compra de cestas básicas e de alimentos às famílias da Região Norte afetadas pela baixa dos rios.

Israel pode ter escondido explosivos em pagers do Hezbollah

O Hezbollah, grupo libanês apoiado pelo Irã, enfrentou um dos maiores reveses em sua história recente após um ataque coordenado que atingiu suas comunicações estratégicas na terça-feira, 17. Aproximadamente 5.000 pagers, distribuídos entre seus membros em todo o Líbano, explodiram simultaneamente, resultando na morte de nove pessoas e deixando cerca de 3.000 feridos, incluindo combatentes do Hezbollah e o enviado iraniano à Beirute.

As explosões foram atribuídas à agência de inteligência israelense Mossad, que pode ter manipulado os dispositivos eletrônicos para incluir explosivos durante o processo de fabricação. O Hezbollah vinha utilizando esses dispositivos como parte de sua rede de comunicações descentralizada. Os pagers, adquiridos em uma tentativa de evitar o monitoramento eletrônico sofisticado de Israel, eram vistos como uma forma segura de comunicação. No entanto, a revelação de que o Mossad conseguiu infiltrar e modificar esses dispositivos eletrônicos expõe uma vulnerabilidade significativa na infraestrutura do grupo.

Segundo fontes de segurança libanesas, o Hezbollah havia encomendado os pagers de uma empresa taiwanesa, mas as investigações revelaram que os dispositivos foram alterados antes de chegarem ao Líbano. Essas modificações podem ter incluído a inserção de pequenas quantidades de explosivos, que foram ativados por um sinal remoto enviado pelos serviços de inteligência israelenses. O Mossad, que historicamente tem desempenhado um papel central nas operações de inteligência de Israel, não comentou oficialmente o ataque, mantendo a política de não confirmar nem negar tais operações.

Pesquisa Quaest em São Paulo

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 24% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 23%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), 20%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18, pelo portal G1. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos seguem empatados na liderança.

Esse é o primeiro levantamento que captou a reação do eleitorado após a cadeirada dada por José Luiz Datena (PSDB) em Marçal no debate da TV Cultura.