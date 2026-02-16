Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

UE participará de reunião do Conselho de Paz de Trump sem se tornar membro

O órgão liderado pelo presidente dos Estados Unidos foi concebido para pôr fim à guerra em Gaza, mas a sua carta atribui-lhe um objetivo muito mais amplo: a resolução de conflitos armados no mundo

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 11h57.

Uma comissária europeia de baixo perfil participará esta semana da reunião inaugural do “Conselho de Paz” de Donald Trump, sem a adesão da União Europeia (UE) a essa instância, anunciou Bruxelas nesta segunda-feira, 16.

Dubravka Šuica, comissária europeia para o Mediterrâneo, viajará a Washington para esta reunião, prevista para quinta-feira, a fim de fazer a posição europeia sobre a situação na Faixa de Gaza ser ouvida.

“Participará da reunião do Conselho de Paz na parte específica dedicada a Gaza. Quero enfatizar que a Comissão Europeia não se torna membro do Conselho de Paz”, declarou um porta-voz da UE, Guillaume Mercier.

O órgão liderado pelo presidente dos Estados Unidos foi concebido para pôr fim à guerra em Gaza, mas a sua carta atribui-lhe um objetivo muito mais amplo: a resolução de conflitos armados no mundo.

Os membros permanentes devem aportar 1 bilhão de dólares para aderir, o que suscita críticas segundo as quais esse organismo poderia tornar-se uma “versão paga” do Conselho de Segurança da ONU.

Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Bruxelas ressaltou que ainda tem “uma série de questões” com relação a esse organismo, com “seu âmbito de aplicação, sua governança e sua compatibilidade com a ONU”.

Acompanhe tudo sobre:União EuropeiaDonald Trump

Mais de Mundo

Chanceler do Irã chega a Genebra para segunda rodada de negociações com EUA

UE pede a Israel que revogue aprovação de registro de terras na Cisjordânia

Kremlin rejeita acusações europeias de que Navalny foi envenenado

Cuba recorre a carvão e energia solar para driblar bloqueio de petróleo

Mais na Exame

Mercados

Bolsas sobem com inflação fraca nos EUA e aposta em corte de juros

Pop

BBB 26: enquete do Paredão aponta saída surpreendente de participante

Inteligência Artificial

Índia recebe cúpula global sobre impacto da IA

Casual

Geração Z foi a que mais investiu dinheiro em esportes no último ano