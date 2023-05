Quem vai cantar na coroação do rei Charles III?

Katy Perry, Lionel Ritchie e Andrea Bocelli serão as principais atrações na coroação do rei Charles III e Camilla, rainha consorte, no próximo sábado, 6. Anunciados pela BBC, eles se apresentarão no Coronation Concert, no dia seguinte à coroação.

A lista de atrações na cerimônia é bem extensa. A banda britânica Take That e o compositor de música clássica Alexis Ffrench, também encabeçam a lista de músicos que irão se apresentar. Estima-se que tenha cerca de 20 mil pessoas que irão assistir as atrações e acompanhar o cortejo pelas ruas de Londres.

“O show celebrará um novo capítulo na história da nação, com temas de amor, respeito e otimismo, celebrando as quatro nações, suas comunidades e a Commonwealth”, informou a BBC, que transmitirá o evento. Alguns cantores britânicos como Adele, Harry Styles e Elton John, recusaram o convite para a apresentação.

Críticas aos custos

Charles III, cujo papel é meramente cerimonial e não possui poder político, chegou ao trono do Reino Unido em um momento de vários desafios: das aspirações separatistas na Escócia e Irlanda do Norte até a grave crise pelo custo de vida.

"Não temos a mesma vida, muitas pessoas estão sofrendo atualmente", destaca Eden Eawit, uma londrina de 38 anos que lamenta o custo elevado da cerimônia.