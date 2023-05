Quem são os filhos do rei Charles III?

Um homem chamado Simon Dorante-Day alega ser filho de Charles e Camilla. Simon afirma que foi colocado para adoção e foi forçado a fazer cirurgia para esconder as semelhanças com os pais. A história nunca foi confirmada e o homem nasceu cinco anos antes de Camilla e Charles se conhecerem.

O casal real não tem filhos juntos. Charles teve dois filhos com a princesa Diana e a rainha consorte tem dois filhos do seu primeiro casamento.

Charles III é casado com Camilla Parker Bowles. O casal oficializou o relacionamento oito anos após a morte de Diana, primeira esposa do monarca. O rei e a rainha consorte se conhecem a 35 anos e já viveram um relacionamento extraconjugal.

Os príncipes Willian e Harry são os filhos de Charles III. Os dois são filhos do primeiro casamento do monarca, com a princesa Diana.

Onde assistir à coroação do rei Charles III?

Na Grã-Bretanha, para aqueles que não querem se juntar à multidão que lota o Mall, a BBC e outras emissoras fornecerão cobertura ao vivo. No passado, as transmissões reais foram feitas ao vivo no canal oficial da família real no YouTube. As redes de notícias dos Estados Unidos também estão planejando uma programação extensa.