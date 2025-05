Quanto um Papa ganha? Entenda de onde vem sustento do Pontífice

A eleição do cardeal Robert Prevost como novo Papa, anunciada na última quinta-feira, 8, pela fumaça branca da Capela Sistina, renovou os questionamentos sobre o sustento do Pontífice. Mas, afinal, quanto ganha um Papa? O Papa Francisco, por exemplo, recebia algum tipo de salário?

Apesar de sua posição como chefe de Estado, o Papa Francisco nunca recebeu um pagamento fixo. Em 2023, no documentário “Amém: Perguntando ao Papa”, o Pontífice argentino revelou como se sustentava.

“Quando preciso de dinheiro para comprar sapatos ou algo assim, eu peço. Não tenho um salário, mas não me preocupo com isso, pois sei que serei alimentado de graça”, afirmou, em tom descontraído.

Com o falecimento de Francisco, em 26 de abril, a Igreja Católica passou a se concentrar na escolha de seu sucessor. O conclave que se reuniu para a eleição do novo Papa contou com a participação de sete votantes brasileiros.

O voto de pobreza e a tradição histórica

A ausência de salário fixo para o Papa segue uma tradição religiosa profunda: o voto de pobreza. Francisco aderiu a essa prática desde sua entrada na Companhia de Jesus, e essa mesma escolha foi seguida por outros Papas ao longo da História.

Em 2001, o Vaticano esclareceu que o Pontífice não recebia remuneração, após rumores sobre um possível salário para João Paulo II.

Durante o papado, as despesas pessoais do Papa, como moradia e alimentação, são totalmente custeadas pela Santa Sé, uma instituição que gerencia o Vaticano e seus ativos.

No entanto, o Papa tem a responsabilidade de administrar um fundo de apoio a diversas instituições de caridade e iniciativas sociais ao redor do mundo.

Quem é o novo Papa?

Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o novo Pontífice da Igreja Católica. Natural de Chicago, Prevost tem uma trajetória internacional. Durante duas décadas, ele serviu como bispo no Peru, onde se naturalizou cidadão peruano, antes de ocupar cargos de destaque na liderança de sua ordem religiosa. Recentemente, estava à frente de uma das mais influentes posições dentro da Santa Sé.

Prevost foi escolhido por cardeais que buscavam um candidato equilibrado, capaz de dar continuidade à agenda inclusiva de Francisco, mas também capaz de atender aos anseios de setores mais conservadores da Igreja Católica.

O padre Michele Falcone, que foi discípulo de Prevost, descreveu o novo Papa como um líder moderado, comprometido com os mais necessitados. Assim como Francisco, Prevost acredita que um bispo deve se aproximar do povo, caminhar com ele e estar presente em suas dificuldades, sem adotar uma postura distante ou elitista.