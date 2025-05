Jornais dos EUA e do Peru 'disputam' origem do Papa Leão XIV

O novo Papa Leão XIV, nascido nos Estados Unidos e naturalizado peruano, virou símbolo de disputa de orgulho nacional entre jornais americanos e peruanos. O "Chicago Tribune" estampou na capa a manchete “Chicago’s Pope” (Papa de Chicago). Já o jornal peruano "El Popular" cravou: “Habemus Papa peruano”.

Robert Prevost passou grande parte da sua vida no Peru. Após a fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina, indicando que Leão XIV era o novo Papa, a presidente peruana, Dina Boluarte, classificou a eleição como um "momento histórico para o Peru e para o mundo". Boluarte acrescentou que Prevost é um "cidadão peruano por opção e de coração".

Embora o Papa Leão XIV tenha nascido nos Estados Unidos, ele obteve a cidadania peruana após trabalhar no país por muitos anos. Desde 1985, o agostiniano desenvolveu trabalhos pastorais em diferentes regiões do Peru, especialmente no norte do país.

Ao subir na sacada da Basílica de São Pedro para se apresentar ao mundo como o novo líder da Igreja Católica nesta quinta-feira, o Papa Leão XIV deixou claro a importância que ele dedica à sua experiência no Peru.

— Uma saudação a todos aqueles, particularmente à minha querida Diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu tanto para seguir sendo a Igreja fiel de Jesus Cristo — disse ele aos milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Em 2014, depois de muitos anos de idas e vindas entre sua cidade-natal nos EUA, Chicago, e as terras peruanas, o Papa Francisco o nomeou bispo da Diocese de Chiclayo, no norte do Peru.