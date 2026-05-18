Ucrânia acusa Rússia de atingir navio comercial chinês em porto de Odessa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o porta-voz da Marinha do país, Dmytro Pletenchuk, acusaram nesta segunda-feira, 18, a Rússia de ter atacado um navio comercial chinês em águas ucranianas durante uma ofensiva com drones contra a região de Odessa.

Zelensky afirmou na rede social X que “os russos não podiam não estar cientes de qual navio estava no mar”, ao comentar o ataque registrado durante a madrugada na retaguarda ucraniana.

Segundo o presidente ucraniano, o navio atingido seria de propriedade chinesa e teria sido alvo de um drone lançado pela Rússia na operação.

O porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, também comentou o episódio e classificou o fato como uma “novidade”, destacando que o ataque não deixou vítimas.

Navio não teve vítimas e Kiev fala em escalada

Pletenchuk afirmou que não houve mortos ou feridos na embarcação atingida. Ele ressaltou ainda que a Rússia já atingiu anteriormente navios comerciais estrangeiros em portos ucranianos ao longo do conflito.

O ataque ocorre em meio à intensificação das ofensivas russas com drones na região do Mar Negro, especialmente na área portuária de Odessa, estratégica para exportações ucranianas.

A Ucrânia tem reiterado pedidos à China para que utilize sua influência diplomática sobre Moscou e contribua para pressionar pelo fim da guerra.

*Com EFE