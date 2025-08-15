Trump e Putin, Pnad Contínua e vendas no varejo nos EUA: o que move os mercados

A agenda desta sexta-feira, 15, traz indicadores importantes no Brasil e nos Estados Unidos, além de eventos políticos e corporativos que devem atrair a atenção dos investidores.

No Brasil, às 9h, o IBGE divulga a Pnad Contínua trimestral do segundo trimestre. No mesmo horário, o Banco do Brasil realiza teleconferência sobre o balanço do período, e o Banco Central (BC) promove reunião trimestral com economistas no Rio de Janeiro.

Às 9h30, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebe executivos do setor aéreo em São Paulo. Às 10h, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, se reúne com André Esteves, do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

No campo político, às 16h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin participam da inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM em Iracemápolis (SP). No mesmo horário, Galípolo tem reunião com Joesley Mendonça Batista, da J&F.

No Brasil, a Gol divulga o balanço do segundo trimestre antes da abertura dos mercados.

No radar americano

O destaque internacional do dia é o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, marcado para as 16h30 (horário de Brasília). Será a primeira reunião presencial entre os dois desde o retorno de Trump à Casa Branca, com a guerra na Ucrânia como tema central. Na véspera, o presidente americano disse esperar um acordo de paz, mas não de cessar-fogo imediato.

Antes do encontro, a agenda do dia tem algumas divulgações importantes. Às 9h30, o Federal Reserve (Fed) de Nova York divulga o índice de atividade industrial Empire State de agosto, e o Departamento do Comércio publica as vendas no varejo de julho nos EUA.

Às 10h15, o Fed informa a produção industrial de julho. Já às 11h, a Universidade de Michigan divulga o índice preliminar de sentimento do consumidor de agosto.

Às 14h, nos Estados Unidos, a Baker Hughes atualiza o número de poços e plataformas de petróleo em operação.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com destaque para o Japão. O Nikkei 225 avançou 1,71%, renovando recorde histórico, após o PIB do segundo trimestre crescer 0,3%, acima da expectativa de 0,1%, mesmo com o impacto das tarifas impostas pelos EUA.

Na China, indicadores de julho vieram abaixo do previsto, aumentando preocupações sobre a demanda interna. O CSI 300 subiu 0,7%, enquanto o Hang Seng caiu 0,98%. O sul-coreano Kospi subiu 0,04%, enquanto o australiano S&P/ASX 200 teve alta de 0,73%.

Na Europa, o índice Stoxx 600 registrava alta de 0,26% por volta das 7h45 (horário de Brasília), com o DAX, da Alemanha, avançando 0,37%, o CAC 40, da França, subindo 0,77%, e o FTSE 100, do Reino Unido, ganhando 0,09%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros apontavam para uma abertura mista, com avanço de 0,65% no Dow Jones, alta de 0,11% no S&P 500 e recuo de 0,09% no Nasdaq 100.