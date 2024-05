Quais são as cidades mais baratas para morar nos Estados Unidos?

Ao escolher um novo lugar para morar, o custo de vida é uma consideração importante. Não é surpresa que uma pesquisa com mais de 3.000 residentes dos EUA sobre a importância de vários fatores na escolha de onde morar tenha refletido preocupações crescentes dos consumidores sobre a acessibilidade da habitação e o aumento do custo de bens e serviços. O U.S. News fez o levantamento para o biênio 2023-2024.

Para identificar os lugares mais acessíveis na lista, analisou-se a proporção da renda anual média das famílias que é destinada ao custo médio para possuir ou alugar uma casa, incluindo os custos típicos de serviços públicos e impostos, bem como a paridade de preços, que compara o custo de bens e serviços em todo o país. As cidades listadas a seguir destacam-se por proporcionar uma boa qualidade de vida com custos de habitação relativamente baixos e um acesso razoável a bens e serviços.

Sul e Centro-Oeste americano dominam

A pesquisa revelou que muitas das melhores cidades para se viver estão localizadas no Sul e no Centro-Oeste dos EUA. Estes locais oferecem não apenas uma vida acessível, mas também diversas oportunidades de emprego e uma boa qualidade de vida. As cidades incluídas nesta lista apresentam uma combinação de baixos custos de moradia, bons salários médios e uma alta qualidade de vida, tornando-as destinos atraentes para muitos americanos.

Entre as cidades mais acessíveis, estão desde grandes metrópoles com vastos espaços públicos e cenas culturais vibrantes até pequenas cidades com fortes laços comunitários e ambientes naturais exuberantes. Esses locais não apenas oferecem uma vida mais acessível, mas também uma ampla gama de atividades e serviços que melhoram a qualidade de vida de seus residentes.

Abaixo a lista das 15 cidades mais acessíveis para viver nos EUA em 2024, de acordo com o U.S. News & World Report, destacando suas principais características e o motivo pelo qual são bons lugares para morar.

Cidades mais baratas para morar nos EUA

Lincoln, Nebraska

População: 297.005

Renda Familiar Média: US$ 77,421 (R$ 398.518)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 23,09%

A capital do estado de Nebraska é uma cidade universitária vibrante, lar da Universidade de Nebraska – Lincoln, com uma cena musical ativa, governo comunitário e trilhas ao ar livre que conectam parques ao redor.

Brownsville, Texas

População: 201.134

Renda Familiar Média: US$ 53,014 (R$ 273.072)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 26,11%

Localizada no extremo sul do Texas, Brownsville combina culturas texanas e mexicanas com acesso ao Golfo do México, oferecendo um custo de vida baixo e uma economia robusta como cidade fronteiriça e destino turístico.

Omaha, Nebraska

População: 544.284

Renda Familiar Média: US$ 85,942 (R$ 442.598)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 22,60%

Omaha é conhecida por seus espaços públicos expansivos, centros culturais e opções educacionais, com uma renda familiar média elevada e um mercado imobiliário acessível.

Lafayette, Louisiana

População: 140.524

Renda Familiar Média: US$ 74,172 (R$ 382.888)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 23,77%

Lafayette oferece música jazz animada, cultura influenciada pelos franceses e culinárias cajun e crioula, com um custo de vida baixo devido à presença corporativa e ao ambiente de cidade média.

Lexington, Kentucky

População: 328.225

Renda Familiar Média: US$ 76,765 (R$ 395.233)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 22,97%

Lexington é um centro de corrida de cavalos e música bluegrass, com uma forte tradição de festivais e um custo de vida acessível que atrai novos residentes.

Oklahoma City, Oklahoma

População: 681.446

Renda Familiar Média: US$ 74,604 (R$ 384.511)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 22,8%

A capital do Oklahoma oferece todas as vantagens de uma área metropolitana moderna com um custo de vida acessível, destacando-se pelo seu estilo cowboy e uma boa acessibilidade à moradia.

Little Rock, Arkansas

População: 209.061

Renda Familiar Média: US$ 74,013 (R$ 380.267)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 23,29%

Little Rock combina a energia de uma grande cidade com acesso fácil ao ar livre, sendo conhecida pela sua acessibilidade e parques nacionais nas proximidades.

Green Bay, Wisconsin

População: 111.006

Renda Familiar Média: US$ 63,931 (R$ 329.646)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 22,58%

Green Bay é famosa por seu time de futebol, os Packers, e oferece um custo de vida acessível, com baixo aluguel e preço de casa, além de uma comunidade vibrante.

Montgomery, Alabama

População: 204.512

Renda Familiar Média: US$ 61,980 (R$ 319.197)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 22,84%

Montgomery é rica em história e oferece um custo de vida baixo, destacando-se por suas baixas despesas de moradia e por ser um dos lugares mais seguros para viver.

Hickory, Carolina do Norte

População: 58.242

Renda Familiar Média: US$ 63,531 (R$ 327.786)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 22,48%

Hickory é uma cidade pequena com um ambiente comunitário forte, atraindo jovens profissionais e aposentados, com um mercado imobiliário acessível e muitas atividades ao ar livre.

Davenport, Iowa

População: 101.979

Renda Familiar Média: US$ 67,197 (R$ 345.064)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 22,92%

Davenport é uma cidade movimentada ao longo do rio Mississippi, conhecida por seus cassinos, cervejarias e o maior posto de caminhões da América, com um custo de vida baixo.

Springfield, Missouri

População: 211.147

Renda Familiar Média: US$ 56,310 (R$ 290.397)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 23,61%

Springfield atrai uma nova geração com suas tradições festivas e custo de vida acessível, ocupando o terceiro lugar na comparação dos preços de bens e serviços.

Wichita, Kansas

População: 402.799

Renda Familiar Média: US$ 71,484 (R$ 367.140)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 22,28%

Wichita é conhecida por sua história na aviação e empreendedorismo, oferecendo um custo de vida baixo que atrai pessoas de todas as partes dos EUA.

Huntsville, Alabama

População: 237.887

Renda Familiar Média: US$ $83,856 (R$ 431.946)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 20,43%

Huntsville destacou-se durante a Corrida Espacial e mantém uma alta qualidade de vida com um custo de vida acessível, sendo a cidade mais barata nesta lista em termos de renda gasta com moradia.

Fort Wayne, Indiana

População: 324.953

Renda Familiar Média: US$ 71,507 (R$ 368.252)

Renda Gasta com Despesas de Moradia: 19,56%

Fort Wayne é conhecida por sua cena esportiva vibrante, comunidade ativa e localização privilegiada no coração do Meio-Oeste, oferecendo o menor custo de vida entre as melhores cidades para se viver nos EUA em 2023-2024.