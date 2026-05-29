Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Quais organizações são classificadas como terrorismo pelos EUA? Veja lista

Com decisão que passa a valer em 5 de junho, governo Trump inclui PCC e CV em lista de organizações terroristas e amplia alcance de sanções financeiras e restrições internacionais

Donald Trump: EUA classifca Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. (Andrew Reynolds/AFP)

Donald Trump: EUA classifca Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. (Andrew Reynolds/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08h05.

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 28, a inclusão das facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) em suas listas de organizações terroristas. A classificação passará a valer em 5 de junho.

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, os grupos foram enquadrados como Specially Designated Global Terrorists (SDGTs), categoria aplicada a indivíduos e organizações submetidos a sanções americanas, e também como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), voltada a entidades estrangeiras consideradas envolvidas em atividades terroristas.

No comunicado, a pasta também afirmou que a atuação dos grupos ultrapassa o território brasileiro e se estende a outros países da América Latina e ao próprio território americano.

A decisão do governo Trump ocorre dias após a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Casa Branca, que afirmou ter pedido ao presidente Donald Trump a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas.

“Ao contrário de Lula, pedi a ele [Trump] que declare as facções como terroristas”, disse Flávio após reunião em Washington.

Brasil tenta evitar medida e debate sobre impacto avança

O governo brasileiro trabalhava para evitar a decisão dos Estados Unidos, especialmente após a megaoperação em comunidades do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que resultou em 120 mortes.

Desde o episódio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a reforçar agendas de segurança pública, incluindo a PEC da Segurança Pública. Mas a principal proposta defendida pela oposição é a Lei Antiterrorismo, que equipara condutas de facções criminosas a atos de terrorismo.

Especialistas apontam que uma eventual mudança desse tipo poderia alterar o tratamento jurídico dessas organizações, com possibilidade de enquadramento de crimes como inafiançáveis, deslocamento de processos para a Justiça Federal e ampliação do uso de instrumentos excepcionais, como atuação das Forças Armadas em operações de segurança.

O que muda com a decisão dos Estados Unidos

O governo de Donald Trump já aplicou esse tipo de classificação a grupos como o Cartel de Jalisco, no México, e o Tren de Aragua, da Venezuela.

Na prática, o mecanismo permite bloquear ativos financeiros, restringir transações internacionais e proibir qualquer tipo de apoio material às organizações, incluindo financiamento, logística e fornecimento de recursos.

A designação também amplia restrições migratórias e aumenta o risco jurídico para empresas que atuam em regiões sob influência desses grupos. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) pode impor sanções a companhias que mantenham relações comerciais com entidades listadas.

Veja outras organizações classificadas como terroristas pelos Estados Unidos

  • Estado Islâmico (ISIS)
  • Al Qaeda
  • Al Qaeda na Península Arábica (AQAP)
  • Al Qaeda no Magreb Islâmico (AQIM)
  • Al Qaeda no Subcontinente Indiano
  • Estado Islâmico na África Ocidental
  • Estado Islâmico no Grande Saara
  • Estado Islâmico – Província do Sinai
  • Estado Islâmico na Líbia
  • Estado Islâmico em Moçambique
  • Boko Haram
  • al-Shabaab
  • Ansar al-Islam
  • Ansarallah (Houthis)
  • Hizbul Mujahideen
  • Lashkar-e-Tayyiba
  • Jaish-e-Mohammed
  • Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)
  • Abu Sayyaf Group
  • Jemaah Islamiyah
  • Jemaah Anshorut Tauhid
  • Harakat ul-Jihad-i-Islami
  • Indian Mujahideen
  • Hamas
  • Hezbollah
  • Guarda Revolucionária Islâmica (Irã)
  • Kata'ib Hezbollah
  • Asa'ib Ahl al-Haq
  • Harakat al-Nujaba
  • Harakat Ansar Allah al-Awfiya
  • Kata'ib Sayyid al-Shuhada
  • Exército do Islã (Jaysh al-Islam)
  • Al-Mulathamun Battalion (al-Murabitoun)
  • Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)
  • al-Mulathamun Battalion
  • Ansar al-Dine
  • Ansar al-Shari'a (Líbia e Tunísia)
  • ISIS na África Central (ISIS-DRC)
  • Cartel de Sinaloa
  • Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  • Cartel do Golfo
  • Cartel del Noreste
  • La Nueva Familia Michoacana
  • Carteles Unidos
  • Tren de Aragua
  • Los Choneros
  • Los Lobos
  • Clan del Golfo
  • Segunda Marquetalia (dissidência das FARC)
  • Exército de Libertação Nacional (ELN)
  • FARC (dissidências)
  • Sendero Luminoso
  • Mara Salvatrucha (MS-13)
  • Barrio 18
  • PCC (Primeiro Comando da Capital)
  • Comando Vermelho (CV)
  • Revolutionary Armed Forces dissidences (FARC dissidentes)
  • Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK)
  • Exército de Libertação Nacional (Colômbia)
  • Tigres de Libertação do Tamil Eelam (LTTE)
  • Continuity Irish Republican Army
  • New Irish Republican Army
  • Revolutionary Struggle (Grécia)
  • Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)

O que muda com a classificação

A inclusão na lista permite aos Estados Unidos bloquear ativos financeiros, restringir transações internacionais e criminalizar qualquer tipo de apoio material às organizações.

A medida também amplia restrições migratórias e aumenta o risco jurídico para empresas que operam em regiões sob influência desses grupos, além de permitir sanções secundárias a instituições que mantenham relações com entidades listadas.

*Com O GLobo

Acompanhe tudo sobre:TerrorismoEstados Unidos (EUA)PCC

Mais de Mundo

Por que os EUA consideram que o tráfico de drogas é terrorismo?

Ações militares e bloqueio financeiro: o que os EUA podem usar contra o terrorismo no Brasil

Escala nuclear dos EUA e China por Taiwan? Este instituto acredita ser possível

A seis meses das eleições, ordem executiva de Trump limita votos por correio

Mais na Exame

Pop

Filme ‘Velhos Bandidos’, com Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine, estreia no streaming

Brasil

Flávio Bolsonaro trata decisão dos EUA sobre PCC e CV como vitória política

Tecnologia

Foguete da Blue Origin explode durante teste na Flórida; veja vídeo

Inteligência Artificial

IA para pequenas empresas: 12 formas de usar inteligência artificial sem orçamento de gigante