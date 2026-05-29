Quais organizações são classificadas como terrorismo pelos EUA? Veja lista

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 28, a inclusão das facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) em suas listas de organizações terroristas. A classificação passará a valer em 5 de junho.

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, os grupos foram enquadrados como Specially Designated Global Terrorists (SDGTs), categoria aplicada a indivíduos e organizações submetidos a sanções americanas, e também como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), voltada a entidades estrangeiras consideradas envolvidas em atividades terroristas.

No comunicado, a pasta também afirmou que a atuação dos grupos ultrapassa o território brasileiro e se estende a outros países da América Latina e ao próprio território americano.

A decisão do governo Trump ocorre dias após a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Casa Branca, que afirmou ter pedido ao presidente Donald Trump a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas.

“Ao contrário de Lula, pedi a ele [Trump] que declare as facções como terroristas”, disse Flávio após reunião em Washington.

Brasil tenta evitar medida e debate sobre impacto avança

O governo brasileiro trabalhava para evitar a decisão dos Estados Unidos, especialmente após a megaoperação em comunidades do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que resultou em 120 mortes.

Desde o episódio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a reforçar agendas de segurança pública, incluindo a PEC da Segurança Pública. Mas a principal proposta defendida pela oposição é a Lei Antiterrorismo, que equipara condutas de facções criminosas a atos de terrorismo.

Especialistas apontam que uma eventual mudança desse tipo poderia alterar o tratamento jurídico dessas organizações, com possibilidade de enquadramento de crimes como inafiançáveis, deslocamento de processos para a Justiça Federal e ampliação do uso de instrumentos excepcionais, como atuação das Forças Armadas em operações de segurança.

O que muda com a decisão dos Estados Unidos

O governo de Donald Trump já aplicou esse tipo de classificação a grupos como o Cartel de Jalisco, no México, e o Tren de Aragua, da Venezuela.

Na prática, o mecanismo permite bloquear ativos financeiros, restringir transações internacionais e proibir qualquer tipo de apoio material às organizações, incluindo financiamento, logística e fornecimento de recursos.

A designação também amplia restrições migratórias e aumenta o risco jurídico para empresas que atuam em regiões sob influência desses grupos. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) pode impor sanções a companhias que mantenham relações comerciais com entidades listadas.

Veja outras organizações classificadas como terroristas pelos Estados Unidos

Estado Islâmico (ISIS)

Al Qaeda

Al Qaeda na Península Arábica (AQAP)

Al Qaeda no Magreb Islâmico (AQIM)

Al Qaeda no Subcontinente Indiano

Estado Islâmico na África Ocidental

Estado Islâmico no Grande Saara

Estado Islâmico – Província do Sinai

Estado Islâmico na Líbia

Estado Islâmico em Moçambique

Boko Haram

al-Shabaab

Ansar al-Islam

Ansarallah (Houthis)

Hizbul Mujahideen

Lashkar-e-Tayyiba

Jaish-e-Mohammed

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)

Abu Sayyaf Group

Jemaah Islamiyah

Jemaah Anshorut Tauhid

Harakat ul-Jihad-i-Islami

Indian Mujahideen

Hamas

Hezbollah

Guarda Revolucionária Islâmica (Irã)

Kata'ib Hezbollah

Asa'ib Ahl al-Haq

Harakat al-Nujaba

Harakat Ansar Allah al-Awfiya

Kata'ib Sayyid al-Shuhada

Exército do Islã (Jaysh al-Islam)

Al-Mulathamun Battalion (al-Murabitoun)

Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)

al-Mulathamun Battalion

Ansar al-Dine

Ansar al-Shari'a (Líbia e Tunísia)

ISIS na África Central (ISIS-DRC)

Cartel de Sinaloa

Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cartel do Golfo

Cartel del Noreste

La Nueva Familia Michoacana

Carteles Unidos

Tren de Aragua

Los Choneros

Los Lobos

Clan del Golfo

Segunda Marquetalia (dissidência das FARC)

Exército de Libertação Nacional (ELN)

FARC (dissidências)

Sendero Luminoso

Mara Salvatrucha (MS-13)

Barrio 18

PCC (Primeiro Comando da Capital)

Comando Vermelho (CV)

Revolutionary Armed Forces dissidences (FARC dissidentes)

Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK)

Exército de Libertação Nacional (Colômbia)

Tigres de Libertação do Tamil Eelam (LTTE)

Continuity Irish Republican Army

New Irish Republican Army

Revolutionary Struggle (Grécia)

Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)

O que muda com a classificação

A inclusão na lista permite aos Estados Unidos bloquear ativos financeiros, restringir transações internacionais e criminalizar qualquer tipo de apoio material às organizações.

A medida também amplia restrições migratórias e aumenta o risco jurídico para empresas que operam em regiões sob influência desses grupos, além de permitir sanções secundárias a instituições que mantenham relações com entidades listadas.

*Com O GLobo